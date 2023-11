/FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendové 11. kolo fotbalové I.B třídy přineslo velké změny ve skupině A. Do čela se posunuli Lheničtí. V béčku je na čele s velkým náskokem duo Bavorov - Střelské Hoštice. Na chvostu tabulky naopak stále více ztrácejí Netoličtí.

Lhenické gólové radosti druhého poločasu. | Video: Jan Klein

SKUPINA A

Lhenice – Kaplice B 4:2 (2:1)

Branky: 14. J. Máčl, 29. M. Mahák, 53. M. Fišer, 59. M. Janošťák – 22. J. Štbačka, 50. (PK) Z. Kolek. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Švarc.

Domácí favorit začal aktivně a po zásluze šel brzy do vedení. Soupeř však dvakrát vyrovnal a snažil se výsledek zdramatizovat. Za stavu 2:2 však domácí přidali dvě branky v rychlém sledu, na což již kaplické béčko nedokázalo reagovat. Lheničtí si po zásluze došli pro další body a jelikož v souběžném duelu nebobovalo béčko Českého Krumlova, posunul se celek z Prachaticka do čela tabulky skupiny A.

Zdroj: Jan Klein

SKUPINA B

Stachy – Štěkeň 1:1 (1:1)

Branky: 39. J. Mánek – 32. M. Čížek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Háša.

Obraz hry odpovídal tomu, že se utkaly týmy ze spodní poloviny tabulky. Vše důležité se událo v první půli, kdy na vedoucí branku hostů odpověděli domácí rychlým vyrovnáním. Po změně stran to byl spíše nekoukatelný boj než fotbal.

Netolice – Vacov 2:3 (1:1)

Branky: 16. M. Raušer, 90. (PK) J. Skála – 17. a 67. F. Zitta, 83. J. Bubík. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Hnilička.

Domácí začali utkání dobře a dokonce šli do vedení. To však neudrželi a vzápětí inkasovali. Obratu Vacova velel Filip Zitta. Ve druhém poločase byli hosté lepším týmem a utekli o dvě branky. Domácí sice v závěru snížili z penalty, ale na obrat již to nebylo.

Prachatice B – Sedlice 2:2 (0:2)

Branky: 81. a 86. F. Toušek – 25. J. Musil, 37. M. Zíka. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Zabilka.

"Věděli jsme, že nás čeká velmi náročná zkouška, což jsme si ověřili ve vzájemných utkáních v minulé sezoně, kde jsme na Sedlici absolutně nestačili. Na druhou stranu jsme byli posíleni dobrými výsledky z posledních utkání a věřili, že nějaký bod získáme. Od začátku to bylo poměrně vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Do vedení se ale dostali hosté, my se tradičně po obdržené brance chvíli hledali a navíc jsme obdrželi velice smolnou druhou branku, která by se hodila spíše do silvestrovských sestřihů. Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře a i díky střídajícím hráčům dokázali dostat soupeře pod tlak, nicméně kontaktní gól se nám dlouho nedařilo vstřelit. Nakonec to tam v poslední desetiminutovce Filip Toušek dvakrát uklidil a my tak bereme bod, za který jsme moc rádi," hodnotil duel prachatický trenér Josef Hopfinger.

Vlachovo Březí – Chelčice 3:5 (0:4)

Branky: 49. a 60. J. Lukeš, 71. L. Martínek – 8. (PK) M. Machnyk, 15. a 25. H. Buzhdyhan, 30. V. Tesař, 76. P. Celý. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Klimeš.

Domácí patrně předposlední celek tabulky v prvním poločase podcenili, jak jinak si vysvětlit hrozivé skóre 0:4. Po přestávce jakoby přišel do hry zcela jiný tým a dvacet minut před koncem zápasu byli domácí zpět ve hře o body (3:4). Domácí se dál dostávali do šancí, ale soupeři přálo štěstíčko, dokonce dal i pátou branku a odvezl si všechny body.