Husinec – Prachatice B 3:1 (2:0). 12., 37. a 68. V. Cais – 55. V. Šabršula.

Václav Heinzl, Slavoj Husinec: „Sestava hostí je v současnosti velkou neznámou a byla oproti minulému týdnu doplněna o zkušené hráče Růžičku, B. Pravdu a Lachkoviče. V utkání jsme chtěli jít brzy do vedení jako v minulém týdnu v Bavorově, což se povedlo, ale nutno podotknout, že první poločas nabídl plno vyložených šancí na obou stranách. Oba týmy dvakrát orazítkovaly konstrukce branky, ale větší klid v koncovce měli naši hráči. Dvoubrankový náskok jsme chtěli po přestávce navýšit, ale bohužel jsme inkasovali. Pán Bůh zaplať, že Vašek Cais gólový apetit v zápase završil svou třetí brankou. Tím se naši hráči uklidnili a v podstatě bylo rozhodnuto o utkání. Nechci tímto zmiňovat jen Vaška, ale chci pochválit celé mužstvo, které chtělo potvrdit to, že přivezené body z úvodního zápasu z Bavorova nebyly náhodné. Mužstvo jsme před začátkem soutěže ještě doplnili a hlavně kluci dostali nový náboj příchodem nového trenéra, zkušeného Jardy Frnocha. I jemu patří můj velký dík.“

Sokol Stachy – SK Lhenice 0:1 (0:0). 68. M. Rosa.

Tomáš Andrle, Sokol Stachy: „ Domácí měli opět problémy se sestavou a po minulém debaklu s Dražejovem se čekala proti silným Lhenicím opět prohra. Celý první poločas však byl překvapivě vyrovnaný. Nikdo nikam nechvátal a šancí bylo na obou stranách jako šafránu. Po obrátce hosté přidali, ale do přímého ohrožení Šebánkovy branky se nedostávali. Až v 68. minutě nenápadná střela z vápna skončila v síti a Lhenice vedly 0:1. Pak domácí zatlačili, ale do vyložené šance se nedostali. A tak vcelku vyrovnané utkání, které však svou kvalitou nenadchlo, skončilo výhrou hostů.“

Jan Bumba, SK Lhenice: „Po zisku tří bodů v domácí premiéře odjížděl lhenický tým do Stach s cílem je na soupeřově hřišti potvrdit, což se mu za těsné výhry podařilo. Již v prvním poločase měl o něco více ze hry než tým domácí, byl častěji v držení míče, měl o něco více ze hry, o čemž svědčí i počet jím prováděných rohových kopů, při kterých se dokázal prosazovat v zakončeních hlavou, především Tůmou, ta ale do černého nesměřovala. Vytvořil si dvě gólové super šance, i ty zůstaly nevyužity! Domácí tým sice také několikrát ohrozil soupeřovu branku, ale ne tak četně a nebezpečně. Lheničtí v poločase druhém o něco zklidnili a zpřesnili hru, podařilo se jim vstřelit branku, která, jak se ukázalo, rozhodla o jejich plném bodovém zisku, když další gólové možnosti nevyužili a za plnění taktických pokynů Stašské vlastně do nějakých vyložených příležitostí nepouštěli a dovedli zápas k nejtěsnější výhře.

Sousedovice – Vacov 0:4 (0:1). 32. F. Zitta, 67. L. Král, 71. M. Valta, 86. J. Mls.

Po domácí ztrátě za remízu s Volyní se Vacovští dočkali zasloužených tří bodů. Ty po dobrém výkonu potvrdili v poslední pětadvaceti minutách utkání.

Ostatní výsledky: Střelské Hoštice – Sedlice 0:1, Junior Strakonice B – Bavorov 3:2, Cehnice – Bělčice 2:6, Dražejov – Volyně 2:0.