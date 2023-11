/FOTOGALERIE, VIDEO/ Poslední podzimní kolo fotbalové I.B třídy rozdalo rovnou karty pro jaro. Ve skupině A drží trumfy Lhenice, které mají na čele sedm bodů k dobru. Ve skupině B zvládli Netoličtí duel o šest bodů, ale k záchraně ještě vede dlouhá cesta.

Fotbalová I.B: Lhenice - Č. Krumlov B. | Video: Jan Klein

SKUPINA A

SK Lhenice – Slavoj Český Krumlov B 2:0 (2:0)

Branky: 3. P. Prenner, 31. J. Růžička ml. ŽK: 2:2 (Máčl, Růžička ml. – Fousek, Matějček). Rozhodčí: Kříž st. – Kříž ml., Heinzl.

"Udělali jsme čtyři změny v sestavě oproti minulému vítěznému zápasu, což bylo v plánu, měli jsme to tak celý podzim, kádr je kvalitní a pokud jsme zdraví, tak i potřebně široký. Vážím si toho, jak fungovala a reagovala lavička v průběhu utkání. Samotné utkání jsme začali tak jako minulý týden velmi dobře, aktivně a po celou první půli jsme byli lepší soupeře, který na mě působil trochu zakřiknutě. Pokud bychom vyřešili situace kolem vápna hostí lépe, mohlo být v poločase rozhodnuto, opravdu jsme nehráli vůbec špatně. Je potřeba ale říct, že styl hry soupeře, který chtěl hrát konstruktivně odzadu, nám seděl. Ve druhé půli hosté začali trochu zlobit, ale vyložené příležitosti neměli a protože ani my už jsme žádnou nadějnou situaci nedotáhli do góla, zůstalo skóre poločasové. Myslím, že můžeme být spokojeni, poslední měsíc jsme byli stoprocentn," hodnotil duel lhenický trenér Ivo Čech.

SKUPINA B

Vlachovo Březí – Volyně 3:0 (2:0)

Branky: 7. a 14. J. Hubáček, 89. Š. Kouba. ŽK: 4:4 (Martínek, Hubáček, Kalčík, Lauda – Dlouhý 2, Procházka, Hájek). ČK: 0:1 (56. Dlouhý). Rozhodčí: Ryneš, Šťastný, Pluhař.

Do tradičního derby vstoupili domácí skvěle a po čtvrt hodině vedli o dvě branky. Pak hru roztrhaly mnohé souboje a strkanice. Hosté se snažili ve druhém poločase s výsledkem ještě něco udělat, ale domácí spolehlivě bránili a naopak oni sami přidali brankovou pojistku.

Netolice – Chelčice 3:2 (1:1)

Branky: 33. (PK) R. Mužík, 73. V. Ficl, 82. J. Lukáš – 14. T. Kouba, 89. M. Šácha. ŽK: 3:5 (Pivoňka, Raušer, Hudec – Křenek, Valenta, Čížek, Koberna, Kapusta). Rozhodčí: Ovčáček ml. – Ovčáček, Pluhař.

Utkání o šest bodů a pro domácí prakticky o všechno. Netoličtí si dali nešťastného vlastence, ale ten je nezlomil. Podržel je gólman a do poločasu přišlo vyrovnání. Ve druhém poločase přidali domácí dva góly, ale soupeř ještě stačil závěr zdraatizovat. Nakonec zůstaly body v Netolicích a soupeře tak dělí v tabulce bod.

Stachy – Vacov 1:2 (0:1)

Branky: 89. M. Šíp – 35. a 63. A. Bujok. ŽK: 3:2 (Hovorka, Červený, Kadlec – Makas, Bubík). Rozhodčí: Marek – Háša, Datsenko.

Tradiční šumavské derby přineslo převahu hostujícího celku. Vacovští si vytvořili zajímavé šance a dvě z nich proměnil A. Bujok. Domácí M. Šíp v závěru stav korigoval, ale tři body si přeci jen odvezli hosté.

Tatran Prachatice B – Junior Strakonice B 4:2 (2:0)

Branky: 12. a 81. K. Wagner, 34. L. Duba vlastní, 75. (PK) F. Toušek – 67. (PK) M. Boukalík, 89. M. Linhart. ŽK 2:1 (Trost, Tesárek – Bambásek). Rozhodčí: Šťastný – Ryneš, Neumann.

"Do zápasu jsme vstoupili aktivně a dali první branku zápasu. Poté nám soupeř pomohl, když si dal vlastence. Za první poločas zasloužené vedení. Ve druhém poločase jsme se zbytečně zatáhli do obrany a nechali soupeře hrát. Za to nás potrestal a z penalty snížil. To nás probralo a do konce zápasu jsme dali ještě dvě branky. Musim kluky pochválit za celý podzim," shrnul duel prachatický kapitán Filip Kolda.