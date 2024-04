Poslední Netolice zlomily lídra I.B z Bavorova, z 0:3 domácí otočili na 4:3

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Legendární trenér Tomáš Pospíchal by se po utkání B skupiny fotbalové I.B třídy mezi Netolicemi a Bavorovem asi smál, až by se za břicho popadal. Jeho slova o tom, že fotbal nemá logiku, se znovu naplno potvrdila. Ani tak nejde o to, že poslední porazil lídra, ale z 0:3 v 8. minutě otočit na 4:3, to již chce opravdu velkou dávku fantazie.