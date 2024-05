/FOTOGALERIE, VIDEO/ V komfortním postavení jsou šest kol před koncem sezony lheničtí fotbalisté. Na čele A skupiny I.B třídy mají náskok 18 bodů na druhé béčko Trhových Svinů. K postupu jim tak chybí jediný bod.

I.B třída: SK Lhenice - Olešnice. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - Sokol Olešnice 5:0 (1:0)

Branky: 13. P. Vincík, 50. M. Fišer, 54. a 87. D. Jirkovský, 84. D. Trojan. Bez karet. Rozhodčí: Háša - R. Mráz, Sýkora.

Sestava Lhenic: Dvořák - Kiš, Novák, Růžička st. (46. Tůma), Trojan - Prenner, Růžička ml. - Traxler (46. Jirkovský), Fišer (82. Mahák), Jedlička - Vincik (58. Janošťák)

Hosté to lídrovi tabulky usnandnili, když dorazili k utkání jen s deseti lidmi. "No, asi takhle, nejdříve musím dát kredit soupeři, protože přijel v deseti lidech a snažil se hrát fotbal, ukázal zkušenost, kvalitu, neulehčil nám to. Od nás jsem čekal víc, to asi i diváci a myslím, že i sami hráči. Neměli jsme ale potřebnou kvalitu a ani zkušenost s podobným zápasem, což se projevilo v mnoha ztrátách a nepřesnostech při dobývání obrany hostů. Nicméně i tak jsme se dostali do vedení po křídelní akci, kterých ale bylo bohužel dost málo. Do druhého poločasu jsme udělali dvě změny, změnili trochu i rozestavení, více hráli po stranách a dostali se do mnoha nadějných zakončení, některé proměnili a výsledkem bylo poměrně výrazné vítězství. Z každého utkání je třeba se poučit, vždy je na čem pracovat. Čeká nás těžké utkání v Ledenicích, kterým máme co vracet, uvidíme, jak se vyrovnáme s avizovanými absencemi," shrnul utkání lhenický trenér Ivo Čech.