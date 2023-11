/FOTOGALERIE, VIDEO/ Předposlední podzimní kolo fotbalové I.B třídy rozhodlo o tom, že Lheničtí přezimují na čele tabulky skupiny A. Naopak Netoličtí již mají jistotu, že zůstanou na dně tabulky v béčku.

Fotbalová I.B: Vacov - Prachatice B | Video: Zdeněk Formánek

SKUPINA A

Trhové Sviny B – Lhenice 0:1 (0:0)

Branka: 71. M. Rosa. ŽK: 3:2 (Pavel, Hruška, Graman – Mahák, Růžička ml.). Rozhodčí: Šťastný.

V případě výhry mohlo béčko Trhových Svinů hodně zdramatizovat situaci na čele tabulky. Lheničtí se však zaskočit nenechali a odvezi si tři body po brance Marka Rosy. A jelikož druhé béčko Českého Krumlova ztratilo další dva body, mají Lheničtí na čele tabulky čtyři body k dobru. A po dalším kole může být ještě veseleji, doma hostí právě béčko Krumlova.

SKUPINA B

Střelské Hoštice – Vlachovo Březí 2:0 (2:0)

Branky: 21. P, Hlava, 30. V. Dohonyi. ŽK: 2:2 (Květoň, Rejšek – Hubáček, Kalčík). Rozhodčí: Pašek.

Domácí jsou v euforii po výhře v minulém kole v Bavorově, kdy dotáhli lídra tabulky. Vlachovobřezští jim situaci tak trochu usnadnili tím, že museli do neúplné sestavy povolat hráče z béčka. Domácí získali v první půli dvoubrankový náskok, ale ve druhé mohi zápas hosté zdramatizovat. Na skóre se však již nic nezměnilo.

Sedlice – Stachy 3:2 (0:1)

Branky: 47. Z. Mikeš, 68. J. Novák, 80. J. Petráš – 43. L. Hovorka, 74. D. Pek. ŽK: 1:1 (Dumský – Červený). Rozhodčí: Trkovský.

Stašští sehráli na hřišti favorita dobré utkání a v poločase dokonce vedli. Domácí stav otočili, ale Stašští ještě sahali po bodu. Ten jim však Sedlice třetí brankou sebrala. Celek z Prachaticka však zanechal v Sedlici velmi dobrý dojem.

Junior Strakonice B – Netolice 2:1 (0:0)

Branky: 83. J. Baloušek, 86. O. Bambásek – 63. V. Ficl. ŽK: 3:0 (Kafka, Baloušek, Bambásek). ČK: 0:1 (89. Dzhuravets). Rozhodčí: Křížovský.

Netoličtí ve Strakonicíchh vůbec nepůsobili dojmem, že přijel poslední tým tabulky. Naopak soupeře přehrávali a deset minut před koncem drželi v ruce tři body. Po vlastních chybách však dvakrát inkasovali a navíc dostali zbytečnou červenou. V příštím kole Netoličtí hostí předposlední Chelčice a nutně pořebují bodovat aby jim vlak neujel až příliš.

Vacov – Prachatice B 0:2 (0:2)

Branky: 15. Š. Kryštof vlastní, 27. F. Kolda. ŽK: 2:1 (Roučka, Bubík – Balica). Rozhodčí: Švarc.

"Věděli jsme, co nás ve Vacově čeká. Ten tým je dlouho pohromadě a způsob hry za poslední roky prakticky nemění. Zápas se hrál v extrémních povětrnostních podmínkách a kluci to zvládli skvěle. Soupeře jsme pustili do jediné příležitosti na konci prvního poločasu, kdy nás zachránil ofsajd. Sami jsme si vytvořili několik příležitostí, které jsme paradoxně neproměnili a obě branky padly s přispěním domácích hráčů. Pramenilo to ale z naší aktivity a dokázali jsme podmínek, které při zápase panovaly, perfektně využít. Všichni kluci, kteří do utkání zasáhli zaslouží velkou pochvalu," hodnotil utkání hostující trenér Josef Hopfinger.