/FOTOGALERIE/ Po domácím vítězství nad Loučovicemi v úvodním jarním kola A skupiny fotbalové I.B třídy zajížděli Lheničtí do Mladého. Již před utkáním věděli, že druhý tým tabulky z Boršova prohrál, a tak si mohou svůj náskok ještě navýšit.

Na podzim Lheničtí porazili Mladé doma 4:1 (na snímku) nyní v odvetě zvítězili 1:0. | Foto: Jan Klein

SK Mladé - SK Lhenice 0:1 (0:1)

Branka: 83. J. Růžička. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Šíma - Švec, Špelina.

Sestava Lhenic: Dvořák - Kiš, Novák, Růžička, Jedlička - Fišer, Štangret - Traxler (46. Jirkovský), Máčl (75. Růžička ml.), Trojan (89. Vincik) - Janošťák (60. Mahák).

Domácí bojují v početném poli týmů na sestupových příčkách a každý bod je pro ně dobrý. Jediný tý z Prachaticka v soutěži má zcela jiné "starosti". Vede tabulku a svůj náskok již navýšil na deset bodů.

"I druhé soutěžní utkání jara jsme výsledkově zvládli za tři body, ale vítězství se nerodilo vůbec lehce. V hezkém areálu v Mladém se nehrál v prvním poločase nijak oslnivý fotbal, byla tam spousta nepřesností a individuálních chyb z obou stran, některé i díky terénu. My se sice snažili, ale souvislejší tlak jsme si nevytvořili, náznaky šancí byly, naši asi největší měl v samém závěru první půle při samostatném nájezdu a kličce brankáři Kuba Máčl. Domácí hrozili z velmi dobře zahrávaných standardních situací, po nichž jsme měli dvakrát i štěstí. Ve druhém dějství jsme domácí nepustili k ničemu, snad až na dva závary v úplném závěru při snaze vyrovnat. Z naší strany bylo situací na útočné polovině mnohem více, škoda že jsme je nevyřešili gólově dříve, mohlo to být klidnější. Chyběl nám v koncovce větší klid i kvalita a když už to vypadalo na remízu, prosadil se Jiří Růžička mladší po rohovém kopu," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech a pokračovaL: "Jsem rád, že jsme zápas zvládli i zdravotně a nepřibyl k absentujícímu Prennerovi nikdo další Žádný zápas nebude jednoduchý, ani ten následující s Chvalšinami, které patří do horní poloviny tabulky a navíc jim máme co vracet, na podzim jsme tam nezískali ani bod. Věřím, že se připravíme co nejlépe a navážeme na bodově úspěšný vstup do jara."