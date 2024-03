/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na úvod jarní části A skupiny fotbaové I.B třídy zavítal na hřiště lídra soutěže do Lhenic celek Loučovic, který bojuje o záchranu. Domácí favorit potvrdil tři body až v poslední minutě.

Gólman Hüttner několikrát svůj tým podržel. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - Vltavan Loučovice 3:1 (2:1)

Branky: 22. (PK) P. Prenner, 31. a 90. J. Máčl - 35. D. Chupík. ŽK: 2:2 (Vincík, Máčl - Žák 2). ČK: 0:1 (86. Žák). Rozhodčí: Pánek - Marek, Harvalík.

"První soutěžní utkání jarní části jsme zvládli, alespoň výsledkově. Věřím, že jsme schopni předvádět lepší výkony. Uvidíme, jak to bude dál, v únoru jsme přišli o tři hráče, kteří se rozhodli nepokračovat a bez jakékoli diskuse sobecky přestali v našem klubu fungovat. Nebudu to víc komentovat, musel bych používat dost sprosté výrazy. Já tohle po těch letech ve fotbalu vnímám hodně citlivě i osobně. Jakákoli další absence je proto pro nás hodně nepříjemná, nemáme ani záložní tým, ani dorost a o to větší zodpovědnost bude na hráčích stávajícího kádru, snad si to uvědomí. Další dva hráči dnes chyběli z pracovních a zdravotních důvodů, což už je velký zásah a proto moc děkuji za výpomoc Tůmičovi, odehrál to po zranění kapitána Prennera skvěle. Zápas jsme začali aktivně, tlačili se do zakončení a první půlhodina byla v naší režii, čemuž odpovídal i dvoubrankový náskok. Pak jsme hodně lacině dovolili hostům snížit a ti začali zlobit, což jim vydrželo do konce poločasu. Druhá půle byla o tom, zda se nám podaří proměnit některá z našich šancí, která by nás trochu uklidnila, nebo se hosté díky individuálním schopnostem několika svých hráčů dostanou k nějakému nebezpečnému zakončení. My bohužel v zakončení nebyli přesní, ale hosté si vyloženou příležitost ve druhém poločase nevypracovali. V samém závěru kdy hosté hráli vabank, jsme naše tři body pojistili třetí brankou," komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.