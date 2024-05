/FOTOGALERIE/ Pět kol před koncem sezony oslavili lheničtí fotbalisté postup do I.A třídy. Svou výkonnost potvrdili i v tom následujícím, kdy doma jasně porazili Boršov nad Vltavou.

Fotbalová I.A: Lhenice - Boršov. | Video: Jan Klein

SK Lhenice - Boršov nad Vltavou 4:0 (4:0)

Branky: 2. F. Benhák vlastní, 8. J. Růžička, 19. P. Prenner, 36. J. Máčl. Bez karet. Rozhodčí: Hruška - Handšuh, Neumann.

Sestava Lhenic: Dvořák - Trojan, Kiš (31. Tůma), Růžička st., Jedlička - Prenner, Růžička ml. - Jirkovský, Fišer (73. Mrkvička), Traxler (57. Vincik) - Máčl.

"Asi každý tým řeší větší či menší personální problémy, bylo tak tomu v neděli nejen u nás, ale i u hostů z Boršova. Zápas začal pro nás skvěle a po dobře zahraném rohu a aktivním náběhu si dali hosté vlastní branku, za dalších pět minut po střele tečované obráncem padl druhý gól. Hráli jsme poměrně aktivně a byli odměněni třetí brankou po dvaceti minutách hry. Hosté v první půli zahrozili prakticky pouze zakončeními jednoho z nejlepších střelců soutěže Benhákem po rohových kopech a pěkným pokusem o přehození našeho brankáře snad ze šedesáti metrů stejným hráčem. Když jsme hezkou střelou do konce poločasu zvýšili na čtyřbrankový rozdíl, bylo o výsledku rozhodnuto. Mrzí mě svalové zranění stopera Kiše a to, že jsme ve druhé půli nepřidali další branky. Některé předfinální situace jsme neřešili dostatečně kvalitně, jiné vyložené příležitosti neproměnili. Pozitivní je naskočení do zápasu Jardy Mrkvičky po dlouhé zdravotní absenci. Každopádně zasloužené tři body, pochvala, jak jsme to zvládli, byť herně tam nedostatky byly, což ale všichni víme, že pracovat na čem je stále," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.