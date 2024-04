/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.B třídy zajížděl lídr tabulky ze Lhenic na hřiště béčka Malše Roudné. I tohoto nepříjemného soupeře celek z Prachaticka porazil.

Lheničtí fotbalisté (črveno bílá kombinace) vyhráli na béčku Malše Roudné 2:1. Ilustrační foto. | Foto: Jan Klein

Malše Rodné B - SK Lhenice 1:2 (1:1)

Branky: 7. (PK) M. Michálek - 29. Z. Jedlička, 88. D. Jirkovský. ŽK: 4:1 (Hošna, Vařil, Stsnkay, Volák - Mahák). Rozhodčí: Brych - Frček, Ovčáček.

Sestava Lhenic: Dvořák - Kiš, Novák, Růžička st., Trojan - Prenner, Štangret (74. Růžička ml.) - Jirkovský, Fišer, Jedlička - Mahák (90. Vincik)

Lheničtí si i po tomto kole drží na čele tabulky obrovský náskok patnácti bodů. "Očekával jsem těžké utkání s mladým běhavým soupeřem a to se potvrdilo. Zápas měl celkově slušnou kvalitu a my jsme začali aktivně, dvěma velmi pěknými příležitostmi v úvodních minutách. Na ně jsme bohužel ale navázali chybou ve svém pokutovém území a darovali domácím penaltu, díky které se dostali do brzkého vedení. Byli jsme trpěliví a uprostřed poločasu vyrovnali Jedličkou, který hezky zakončil po obejití brankáře míč prodloužený Mahákem. Na počátku druhého dějství jsme po faulu na dobře hrajícího Fišera měli výhodu pokutového kopu i my, ale bohužel jsme neproměnili a na chvíli nás to dostalo trochu dolů. Ve druhé půli jsme domácí vyjma rohových kopů a trestného kopu v závěru do šancí nepouštěli, naopak několik nadějných akcí jsme do úspěšné koncovky sami nedotáhli. Když zápas směřoval k remíze, rozhodl střelou zpoza vápna Jirkovský a zajistil nám tak tři dobře odpracované body," komentoval duel lhenický trenér Ivo Čech.