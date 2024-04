/FOTOGALERIE, VIDEO/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.B třídy zajížděl na hřiště zachraňujícího se Větřní lídr tabulky ze Lhenic. Ač se domácí snažili soupeře překvapit, všechny body putovaly na Prachaticko.

Fotbalová I.B třída: Větřní - Lhenice. | Video: Jan Klein

SK Větřní - SK Lhenice 0:3 (0:2)

Branky: 16. J. Máčl, 17. D. Jirkovský, 90. F. Novák. ŽK: 1:2 (Krák - Jirkovský, Novák). Rozhodčí: Ovčáček ml. - Blažek, Adamovič.

Sestava Lhenic: Dvořák - Trojan, Kiš, Růžička, Jedlička - Štangret, Tůma - Jirkovský, Máčl, Traxler (61. Růžička ml.) - Janošťák (81. Novák).

"Nedávali jsme kádr dohromady úplně snadno, čtyři absence jsou pro nás hodně. Bohužel, na příští víkend to vypadá ještě hůře. Ale k zápasu ve Větřní. Opět bereme tři body, s tím musíme být spokojeni. Začali jsme velmi aktivně a měli v úvodních minutách několik nadějných zakončení. Po čtvrthodině se dvakrát prosadili hráči, kteří nás momentálně směrem dopředu táhnou a já jim ty góly moc přeju. Celý první poločas jsme měli pod kontrolou a bylo to o tom, kolik šancí dokážeme proměnit. My ale žádný další gól nepřidali ani z vyložených příležitostí, mohlo být rozhodnuto. Domácí zahrozili pouze jednou střelou z vápna nad branku. Ve druhé půli se domácí snažili nakopávanými míči, ale až na jednu nebezpečnou střelu v samém závěru se k vážnějšímu ohrožení naší branky nedostali. My jsme měli několik nadějných akcí, ale s ubývajícími silami se vytrácela i kvalita v přechodové fázi a hlavně tam, kde je to rozhodující, tedy v pokutovém území a kolem něj. Přibylo zbytečných ztrát a tím i osobních soubojů, což vyhovovalo více domácím, kteří využili všech možností střídání. To my vlastně také a druhý střídající Filip Novák se poprvé prosadil v našem dresu a upravil konečné skóre na tříbrankový rozdíl. Další utkání nás čeká doma tentokrát v sobotu po obědě," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech.