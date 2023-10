/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy postavilo proti sobě hráče Sousedovic a Vimperka. Domácí nováček soutěže slavil výhru, přestože hrát čtyřicet minut v oslabení.

Gól Ondřeje Vaněčka přímo z rohu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Znakon Sousedovice - Šumavan Vimperk 6:2 (2:1)

Branky: 14., 62. a 70. J. Šourek, 31. F. Duba, 77. O. Vaněček, 89. J. Hrach - 4. a 46. T. Koloušek. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (51. Duba). Rozhodčí: Průchová - Kovařík, Švec.

Nástup do utkání však měli lepší hosté a šli rychle do vedení. Sousedovičtí však ještě do poločasu stav zápasu otočili. Na začátku druhého poločasu Vimperk srovnal a chvíli nato musel po červené kartě ze hřiště domácí Duba. Hosté však sehráli přesilovku prachbídně a naopak branky stříleli domácí. Dvě přidal kanonýr Josef Šourek a na 5:2 zvyšoval přímo z rohu Ondřej Vaněček. Zmar hostů dokonal minutu před koncem do prázdné brány sousedovický kapitán Hrach.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

"Utkání se mi samozřejmě nehodnotí vůbec lehce. Začátek nám vyšel, když jsme po pěkné akci vedli 1:0, to bylo z prvního poločasu bohužel vše. Naopak jsme nedokázali domácí dvakrát uhlídat a tak se šlo do kabin za stavu 2:1 pro domácí tým. V poločase jsme udělali pár změn, které jsme si mysleli, že budou ku prospěchu. To se nám vyplatilo hned na začátku druhého poločasu, kdy se podruhé trefil Tomáš Koloušek a byli jsme opět ve hře. Ovšem i když jsme i nadále hráli celkem dobře, tak jsme bohužel nevyužili první tutovku. Potom domácí šli po červené kartě do deseti, pak jsme si vytvořili druhou tutovku, opět nic a z protiútoku dali domácí na 3:2. Poté do třetice stoprocentní šance z naší strany a jako přes kopírák z protiútoku domácí zvýšili na 4:2. V tu chvilku bylo z naší strany po fotbale a po jakékoliv chuti s výsledkem něco udělat. Jedním slovem OSTUDA našeho týmu. Vůbec nebylo znát, kdo hraje v deseti a kdo v plném počtu. Opět neproměněné šance a lacině obdržené branky. Někteří naši hráči by si měli uvědomit, že každý v týmu má nějaký úkol a ten pokud nebudeme plnit, tak to prostě klapat nebude. Ještě celé utkání musím vyhodnotit podle videa, ale řekl bych, že tam neuvidím nic nového, ale potvrdí se mi to, co si myslím ihned po utkání. Nejvíc mě mrzí, že s námi jeli tři starší dorostenci, kteří tak oslabili svoji kategorii a stejně nám to nepomohlo. Zkrátka i takový je fotbal nejen na této úrovni. Tak snad se zase dostaneme do herní pohody, kterou jsme měli ze začátku soutěže," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma