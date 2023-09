/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vimperští fotbalisté zamířili v dalším kole I.A třídy do Vodňan. Opět na hřišti soupeře inkasovali až příliš branek a vraceli se domů bez bodu.

I.A třída: Vodňany - Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

FK Vodňany - Šumavan Vimperk 4:2 (2:1)

Branky: 27. S. Šteier, 45. A. Hrynevich, 51. F. Bína, 76. T. Vokatý - 6. a 93. T. Koloušek. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (53. M. Uhlík /asistent trenéra/). Rozhodčí: Ondřej.

Po domácím skalpu rozjeté Zlaté Koruny chtěli Vimperští přivézt nějaký bodík i z Vodňan. Tentokrát však neuspěli. "Zápas ve Vodňanech se mi hodnotí paradoxně celkem lehce. Nic nám nevyšlo a bohužel to bylo způsobeno jen naší chybou," komentoval výsledek vimperský trenér Lukáš Sýs.

"Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, když jsme hned v šesté minutě vedli po brance Tomáše Kolouška. To bylo ovšem všechno, co se nám v prvním poločase povedlo. Po půlhodině hry si vypil svůj kalich hořkosti do dna náš brankář Kuba Formánek, který dostal góla z kategorie Silvestrovských zpráv. Je to fotbal a někdy se to stane, rozhodně nás v hodně utkáních podržel, takže má nárok si vybrat i svou chvilku slávy jinak než skvělými zákroky. Tento gól byl jen třešničkou na dortu výkonu celého našeho týmu. Čekal bych, že nás to probudí, ale opak byl pravdou a tak domácí udeřili podruhé v samém závěru prvního poločasu," hodnotil první půli vimperský trenér a pokračoval: "V kabině jsme si řekli, co je potřeba změnit, zkusili jsme i změnit rozestavení, ovšem nic nepomohlo a tak jsme ve druhém poločase obdrželi od domácího týmu další dvě branky. Až v samotném závěru náš nejlepší střelec kosmeticky upravil skóre na konečných 4:2 pro Vodňany."

OBRAZEM: V derby fotbalových starších dorostů vyloupili Vimperští Prachatice

Chtěl bych rozhodně poděkovat klukům z dorostu - Uhlik, Kliment, Švarc, kteří odehráli 90 minut dopoledne v derby proti Prachaticím a když nastoupili za náš tým, tak to byli právě oni, kteří naši hru oživili," chválil mladé hráče trenér.

"Při vší úctě k soupeři to byly nejslabší Vodňany, proti kterým jsme za poslední roky hráli a i dle slov domácího trenéra nejsou v nejlepším rozpoložení, ale na nás to tentokrát stačilo. Domácí zaslouženě vyhráli a musím jim ke třem bodům sportovně poblahopřát. Asi jsme potřebovali, abychom si sedli na zadek a uvědomili si, že k vítězství je potřeba jak týmový, tak individuální výkon a ne to, co jsme předvedli zejména v prvním poločase. Alarmující je i to, že jsme ve dvou venkovních utkáních obdrželi devět branek!!! Je to úkol hlavně pro mě, abych s tím něco udělal. Dnes je víc než jindy na místě naše heslo: Společně vyhráváme, společně prohráváme. No nic, je třeba se z toho poučit a zároveň to hodit co nejdřív za hlavu. Příští týden máme doma Borek a věřím klukům, že výpadek z Vodňan napravíme," doplnil trenér Sýs.