/FOTOGALERIE/ V předposledním podzimním kole A skupiny fotbalové I.A třídy hostily třetí Vodňany lídra ze Strunkovic. Domácí chtěli přerušit sérii soupeře, který ani jednou v této sezoně neokusil hořkost porážky. To se jim nepodařilo a Strunkovičtí si odvezli bod.

Fotbalová I.A: Vodňany - Strunkovice 1:1 (1:1). | Foto: Jan Škrle

FK Vodňany - Blaník Strunkovice 1:1 (1:1)

Branky: 20. J. Volmut - 4. O. Kochma. ŽK: 5:3 (Benedikt 2, Janda, Brož, Trejbal - Hovorka, Beneš, Páník). Rozhodčí: Jarolím - Tauber, Ovčáček.

V případě výhry domácích se mohla tabulka A skupiny I.A třídy ještě zamotat. To soupeř nedovolil a do posledního podzimního kola půjde se šestibodovým náskokem na druhou Zlatou Korunu a deseti na třetí Planou.

"Začátek zápasu se nám povedl a hned v úvodu jsme se ujali vedení krásným lobem Ondry Kochmy ze šestnáctky. Domácí srovnali ve 20. minutě. My pak šli sami na gólmana, nedali a od té doby byli domácí až do konce prvního poločasu lepší. Následně kopali penaltu. Tu naštěstí Zdeněk Vojtíšek chytil a to byl zřejmě základ toho, že se nám podařilo ve Vodňanech uhrát remízu. Druhý poločas byl spíše bojem na těžkém terénu od vápna k vápnu. Vypadalo to tak, že komu se podaří skórovat, tak vyhraje. I když domácí tým v závěru i v oslabení nastřelil dvě tyče, tak gól nepadl, my bereme bod a držíme neporazitelnost," shrnul utkání strunkovický trenér Václav Beneš.