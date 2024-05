/FOTOGALERIE/ Definitvně se utrhnout od týmů bojujících o záchranu v A skupině I.A třídy chtěli vimperští fotbalisté v duelu se Sousedovicemi. Duel bohatý na góly zvládli a mohou sezonu dohrávat v klidu.

I.A třída: Vimperk - Sousedovice 5:3 (3:1). | Foto: Ladislav Beran

Šumavan Vimperk – Znakon Sousedovice 5:3 (3:1)

Branky: 26. O. Šimek vlastní, 41. S. Schwarz, 44. O. Rod, 68. A. Kliment, 90. J. Vavřík – 39. F. Duba, 51. a 74. J. Šourek. ŽK: 3:6 (Osvald, Rod, Schwarz – Šimek 2, Vaněček, Hromíř, Doležal, Šourek). ČK: 0:1 (89. Šimek). Rozhodčí: Bartůněk – Tauber, Ovčáček.

Sestava Vimperka: Osvald - Pasecký, Čech (K), Kliment, Pospíchal (21’ Schwarz, 85’ Kubačka) - Vavřík, Vintr, Vondrášek (73’ Havlan), Žofka (90’ Ondrášek) - Rod - Benda.

Na jaře se vimperským fotbalistům výsledkově moc nedařilo a zápas se Sousedovicemi byl důležitý pro klid v závěru sezony. Domácí nastříleli pět branek a fanoušci mohou být spokojeni.

"Chtěli jsme navázat na výkon z Plané, urvat nějaké body v domácím prostředí a přiblížit se tak k definitivní záchraně v soutěži. To se nám podařilo a připsali jsme si velmi důležité tři body. Od začátku utkání jsme chtěli být aktivnější, což se nám docela dařilo a povedlo se nám vstřelit úvodní gól utkání po dobře zahraném rohovém kopu. Závěr poločasu byl hodně divoký. Ve 39. minutě hosté vyrovnali. Nám se povedla závěrečná pětiminutovka první půle, když se nám podařilo vstřelit dva góly a šli jsme do kabin za stavu 3:1. Bohužel se nám nepovedl vstup do druhé půle, kdy jsme byli zbytečně pasivní a ihned v 50. minutě dokázali hosté snížit na rozdíl jediné branky. V 68. minutě se nám povedlo odskočit znovu do dvoubrankového vedení po dobře zahraném signálu z rohového kopu, kdy se poprvé v A týmu prosadil Adam Kliment. Nebyli bychom to my, kdybychom z utkání neudělali drama. Sousedovice dokázaly rychle zareagovat a znovu byl náš náskok pouze o jeden gól. Závěr utkání jsme si naštěstí pohlídali a v nastavení se nám povedlo vstřelit pátý gól, který vstřelil Honza Vavřík. Jsme šťastní, že jsme dokázali zvítězit v domácím prostředí a odvděčili se fanouškům za podporu. Ti přišli v hojném počtu a za to jim patří velké dík. Pochvalu zaslouží celý tým. Každý hráč, který byl na hřišti, podal stoprocentní výkon," shrnul utkání asisten trenéra domácích Michal Uhlík ml. a dodal: "V příštím kole zajíždíme na hřiště lídra soutěže do Strunkovic, kde nás čeká velmi těžké utkání. My se na něj pokusíme v týdnu připravit nejlépe, jak půjde a uvidíme, na co to bude stačit."