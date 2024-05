/FOTOGALERIE/ Vimperským fotbalistům se v posledních kolech A skupiny I.A třídy výsledkově nedařilo a nyní je čekala cesta na hřiště výborně hrající Plané u ČB. Semkli se, bojovali a vyválčili skvělý bod.

Vimperští fotbalisté vyválčili bod v Plané u ČB. | Foto: Šumavan Vimperk

Planá u ČB - Šumavan Vimperk 0:0

ŽK: 3:2 (Svoboda, Pajerský, Kořínek - Vintr, Kubačka). Rozhodčí: Kříž - Jarolím, Kříž.

"Po výsledkově nepovedeném domácím utkání s Blatnou nás čekal soupeř z Plané. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání. Do zápasu jsme šli s jasným cílem, hrát ze zabezpečené obrany a hrozit z rychlých protiútoků nebo standardních situací. To se nám po celé utkání docela dařilo. Soupeř byl sice po celý zápas více na míči, ale nějaké vážnější gólové příležitosti si nevytvořil. Největší šanci měli domácí v samotném závěru utkání, když se k odraženému míči na hranici vápna dostal Svoboda a vyslal na naší bránu střelu, kterou fantastickým zákrokem chytil skvěle Matyáš Osvald. Nám se i díky tomuto zákroku povedlo udržet čisté konto. Gól se nám sice nepodařilo vstřelit, ale v naší situaci bereme každý bod, a tak jsme spokojení. Chtěl bych poděkovat klukům z mladšího dorostu, jmenovitě Pasecký, Havlan a Tomáš Vondrášek, kteří nám jeli pomoct a v utkání se ukázali v dobrém světle. Pochvalu zaslouží celý mančaft za nasazení a bojovnost po celou dobu utkání. Před všemi kluky smekám klobouk za to, jak utkání zvládli. S věkovým průměrem naší základní sestavy, který byl dvacet let, je až neuvěřitelné, jak dokázali naši hráči sehrát poměrně vyrovnanou partii s tak zkušeným týmem," komentoval utkání asistent trenéra Michal Uhlík mladší a doplnil: "Jsem rád, že celé utkání se neslo v přátelském duchu a popřál bych Plané hodně štěstí do zbytku sezony. Planá má velmi kvalitní kádr a pro mě to bude jeden z největších adeptů na postup do KP v příští sezóně."