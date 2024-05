/FOTOGALERIE/ Na podzim vimperští fotbalisté přivezli ze šumavského derby I.A třídy ze Čkyně tři body. A stejně se jim dařilo i v odvetě na domácím hřišti.

Na podzim vyhráli vimperští fotbalisté ve Čkyni 1:0 (na snímku), stejným výsledkem nyní zvítězili i doma. | Foto: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - SK Čkyně 1:0 (1:0)

Branka: 40. O. Málek. ŽK: 3:2 (Osvald, Rod, Sova - Turek, Pinke). ČK: 1:1 (92. Kliment - 92. G. Bujok). Rozhodčí: K. Kříž ml. - Kříž st., R. Mráz.

"Po minulém utkání s lídrem soutěže jsme chtěli doma naplno bodovat. Ovšem věděli jsme, že nás nečeká vůbec lehký soupeř. Přestože máme se Čkyní kladnou bilanci, tak jsou tato utkání vždy velmi vyrovnaná. Kluky jsme upozorňovali na to, že hráči soupeře jsou důrazní a budou mít výškovou převahu, proto jsme se chtěli vyvarovat standardním situacím a to se nám celkem povedlo. Když už nějaké standardky soupeř zahrával, tak se nám to podařilo uskákat. První velkou šanci měla Čkyně, ale náš gólman Osvald vytáhl ze svého repertoáru skvělý zákrok a tak výborně soupeřovu šanci zmařil. Když už se první poločas blížil do svého závěru, tak se ve 40. minutě trefil hlavou Málek, kterého našel krásným centrem Vintr a tak se šlo o poločase do kabin za stavu 1:0. Věděli jsme, že druhý poločas bude ještě náročnější, protože se Čkyně více tlačila do našeho pokutového území a my museli odvracet dlouhé nakopávané míče. Opět nás několikrát podržel Matyáš Osvald. Ani na jedné straně už branka nepadla a tak jsme ve vyrovnaném utkání brali nakonec všechny body," shrnul utkání domácí trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Musím pochválit všechny kluky do jednoho za to, jak makali, jak bojovali. Kdybych měl ovšem dnes vyzdvihnout jednoho nejlepšího hráče utkání, tak je to nejen v mých očích bezesporu naše jednička v brance Matyáš Osvald, který nás v utkání několikrát podržel v důležitých momentech. Moc tento výkon osobně Matesovi přeju a věřím, že ho to nakopne do dalších utkání. Tři body jsou nám všem odměnou a jak se říká, štěstí přeje připraveným. A já musím říct, že jsme se tento týden na utkání připravili velmi dobře. Chtěl bych poděkovat nejen hráčům, ale i celému realizačnímu týmu, protože tato výhra je odměnou za práci pro nás všechny. Mrzí mě nezaviněné zranění Tomáše Vondráška, který je ve svém věku velkým příslibem pro vimperský fotbal, a věřím, že bude brzy fit. Chtěl bych poděkovat dorostencům, kteří nám opět velmi pomohli, je až neuvěřitelné, že jsme na soupisce v tomto utkání měli hned osm hráčů dorosteneckého věku: Benda, Kliment, Sova, Juřík, Pasecký, Vondrášek, Havlan, Tongel’ a to nám ještě chybí dlouhodobě zraněný Jára Uhlík, který je stabilním členem A týmu. Zvládli jsme těžké utkání, proti dobrému soupeři, kterého v utkání po devadesát minut tlačil jejich třináctý hráč a to jsou fanoušci SK Čkyně, kteří svým hráčům u nás vytvořili domácí atmosféru, klobouk dolu. Utkání přihlížely celkem tři stovky diváků a já věřím, že byli spokojeni, i když ti spokojenější byli určitě fanoušci našeho Šumavanu. Taková utkání posouvají naše mladé hráče výš, jsem za to rád, že můžeme sbírat takové zkušenosti a věřím, že je do budoucna zužitkujeme. Rád bych našim hráčům vzkázal za dnešek jediné: Díky kluci! Pomyslný klíč od šumavských lesů zůstal ve Vimperku, již počtvrté za sebou a to není náhoda."

"Derby rozhodla naše neproduktivita. Už to zřejmě není náhoda. Vyloženě šance nedáme a inkasujeme z jediné golově šance. Já nemám klukům opět co vytknout. Celý zápas jsme byli lepším týmem, ale na to se nehraje. Hraje se na góly a ty jsme nedali a jeden dostali. To rozhodlo o bodovém výsledku utkání. Musím se ale zmínit o chování některých přítomných při utkání. Trochu respektu k soupeři by neuškodilo na hřišti i u některých na lavičce. Dalším nad čím se musím pozastavit byly nepřesnosti rozhodčích. Naštěstí je to na videu, takže si to komise klidně může dohledat. To mě mrzí a je to kaňka na utkání. Nemá cenu se vymlouvat na derby, protože to je utkání jako každé jiné a prostě by se sudí plést neměli. Opakuji znova, že utkání rozhodla naše neschopnost proměnit ty nejvyloženější šance. Děkujeme za obrovskou podporu fanoušků, kteří vytvořili skvělou atmosféru a patří jim veliké díky za slušné ale bouřlivě fandění. Moc si toho vážíme. No nic, tak příští rok se pokusíme o reparát," dodal k utkání čkyňský trenér Jan Děd.