/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Tatranu Prachatice odstartovali zimní přípravu v úterý 6. února. V sobotu si pak na domácí umělce střihli trénink spojený s hrou.

Gólman Šimon Vrhel v akci. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalisté Tatranu nemohou být s podzimem v I.A třídě spokojeni, což také dal na prvním srazu najevo trenér Pavel Bajčík. "Je třeba se věnovat zimní přípravě, aby to na jaře bylo lepší. Neplánujeme žádné změny v kádru. Od nikoho nemám indicie, že by chtěl odcházet. Do přípravy zařadíme několik perspektivních dorostenců," uvedl trenér před úvodním tréninkem sezony a doplnil: "Jedinou změnou je, že kapitán Jirka Pravda ze zdravotních důvod začne, pokud mu to zdraví dovolí, v béčku."

Hráči mají naplánovány tři tréninky v týdnu a k tomu o víkendu přátelský zápas. Tréniky nebudou jen o běhání a hřišti, ale i o posilování. Připravené je také soustředění. "Bude na tři dny. Sejdeme se v pátek večer 16. února na trénink, v sobotu budou další dvě tréninkové jednotky a odpoledne hokejbal v místní aréně. V neděli ještě bude trénink a pak sauna," přiblížil soustředění trenér.

Naplánováno je několik přípravných duelů. Áčko i béčko si zahrají proti celkům Kamenného Újezda, na začátku března hraje áčko s Roudným a druhý den béčko s Chvalšinami. 9. března hraje první tým s Vacovem a béčko druhý den s Bavorovem. Generálky pak budou pro áčko s Veselím nad Lužnicí a pro béčko s Nebahovy.