/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová I.A třída měla na programu poslední podzimní kolo. Strunkovičtí po vysoké výhře nad Borkem přezimují na čele s náskokem devíti bodů, Prachatičtí se po výhře nad Vimperkem na svého soupeře dotáhli ve středu tabulky. Doma ztratili Čkyňští a po dobrém rozjezdu sezony musejí na závěr podzimu rychle zapomenout.

Strunkovičtí slaví výhru nad Borkem. | Video: Jan Škrle

Blaník Strunkovice nad Blanicí - FK Borek 11:0 (4:0)

Branky: 12. V. Páník, 20. a 64. A. Kadlec, 31., 74., 79. a 88. R. Žurek, 34. a 90. O. Kochma, 47. F. Funda, 81. M. Honomichl. Bez karet. Rozhodčí: Smola - Brodský, Černý.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Poslední podzimní utkání jsme chtěli vyhrát a upevnit si tak vedení v tabulce. Na začátku utkání nás sice hosté k ničemu moc nepustili, ale po vstřelení první branky se kluci rozjeli, dařilo se nám kombinovat a především brankově zakončovat. Pochvalu si zaslouží všichni, ale asi nejvíce se směrem kupředu dařilo Romanu Žurkovi, který dal čtyři branky a přidal i nějakou tu asistenci. Pro hosty je výsledek krutý, ale někdy se to tak stane, že do čeho kopnete, to skončí gólem. Většinou kluky nechválím a dost často mi to připomínají, ale tentokrát bych jim i všem lidem, co se pohybují kolem strunkovického fotbalu, rád poděkovat za to, jak jsme zvládli celý podzim. Nechci zapomenout ani na fanoušky, protože hlavně oni jsou našim dvanáctým hráčem."

Tatran Prachatice - Šuavan Vimperk 2:0 (1:0)

Branky: 8. I. Horák, 81. O. Brom. ŽK: 3:2 (Brom 2, Kováč - Jakub Formánek, Vondrášek). ČK: (86. Brom). Rozhodčí: Votava - Průchová, Jarolím.

Josef Hopfinger, trenér Prachatic: "V prvním poločase byl sice Vimperk více na míči, ale my se dostávali do více šancí. Byl to však od nás záměr, nechtěli jsme dopustit to, co doma minule, kdy jsme herně dominovali a nakonec inkasovali. Vimperk nás přehrával po stranách, létaly centy do vápna, ale kluci v čele s gólmanem, který podal výborný a sebevědomý výkon, to všechno ohlídali. My se dosali do šancí, měli jsme dát dva góly, ale dali jen jeden. Ve druhé půli jsme měli v úvodu snad šest tutovek, ale nevyužili je. Nakonec jsme na to mohli dojet, když tam měl Koloušek dvacet minut před koncem velkou šanci. Za chvli jsme dali druhý gól. Když to shrnu celkově, podle obrazu hry jsme asi měli vyhrát více, ale ve finále jsme vyhrát nemuseli. Soupeř byl velmi kvalitní, byl to těžký zápas. Kluky musím pochválit, zvládli to perfektně a se zápasem panuje spokojenost."

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Po několika letech jsme odehráli okresní derby s Tatranem Prachatice. První poločas jsme nehráli špatně, ale nedokázali jsme si vytvořit žádnou větší šanci na vstřelení branky. Naopak jsme dost nešťastně inkasovali, když jsme si do branky srazili střelu, která šla mimo tři tyče. Druhý poločas jsme nezačali vůbec dobře a do hry jsme se dostali až v jeho druhé polovině. Před koncem utkání jsme již hru otevřeli, protože jsme chtěli skóre srovnat, ale naopak domácí přidali ještě jednu branku a tak utkání skončilo 2:0. Nutno podotknout, že na vyložené šance to bylo tak 5:1 pro domácí, když několikrát ještě netrefili naši prázdnou branku. Takže si myslím, že tři body zůstaly v Prachaticích zaslouženě."

SK Čkyně - FK Vodňany 0:1 (0:1)

Branka: 4. T. Vokatý. ŽK: 1:1 (Chvál - Vokatý). Rozhodčí: Jarolím - Votava, Průchová.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Poslední podzimní domácí zápas ukázal, v jaké formě se momentálně nacházíme. Gól jsme opět nevstřelili a inkasovali ne sice už ve 2. minutě, jako na Koruně, když ještě Drnek tentokrát chytil tutovku. Z následujícího rohu vrátil míč Brož a po propadnutí ho uklidil Vokatý. Pro změnu 4. minuta. Jsme nepoučitelní. Na těžkém terénu jsme byli do útoku jaloví a i kdyby se hrálo dva dny tak góla nedáme. Zároveň mě hlava nebere, když je takový terén a někteří si vyběhnou v lisovkách. No podle toho také vypadal pohyb na hřišti. No nic, po povedeném začátku a katastrofálním konci podzimu jsme si užili dokopnou. Děkuji i neúnavným fanouškům, kteří si to užili i v nepříznivém počasí. Teď mají kluci pauzu, sejdeme se v přípravě někdy na začátku února. Všem hráčům, fanouškům a lidem kolem čkyňského fotbalu přeji předčasně krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví a jen ty nejlepší výsledky."