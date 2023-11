/FOTOGALERIE/ Předposlední podzimní kolo A skupiny fotbalové I.A třídy bylo pro týmy z Prachaticka jednou velkou výsledkovou tragédií. Jediný bod přivezly vedoucí Strunkovice z Vodňan. Ostatní celky vyšly naprázdno.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1). | Foto: Lukáš Hoďánek

Šumavan Vimperk - Kamenný Újezd 1:2 (1:1)

Branky: 33. T. Koloušek - 34. J. Greguš, 59. J. Červonyj. ŽK: 2:1 (Koloušek, Žofka - Červonyj). Rozhodčí: Rotschedl - Hanzlíková, M. Mráz.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Utkání bych nazval zápas blbec a to doslova. Většinu duelu jsme měli převahu, klukům toho za předvedenou hru nemám moc co vyčíst, vytvořili jsme si plno šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Paradoxně jsme vstřelili branku z té nejtěžší pozice, když se krásně z voleje po centru Ondry Málka trefil Tomáš Koloušek. Bohužel jsme se po vstřeleném gólu nedokázali naplno soustředit a soupeř nám takřka okamžitě dal vyrovnávací gól. Ve druhém poločase jsme opět tlačili, po krásné akci jsme se dostali do zakončení, kde stačilo trefit prázdnou bránu, ale dnes nám to prostě nelepilo. Soupeř pak zvýšil na 2:1, my následně opět měli hru pod kontrolou, nastřelili tyč atd. Pořád dokola, asi i kdybychom hráli tři poločasy, tak branku už nevstřelíme. Na předchozí dvě utkání jsme dokázali navázat herně, bohužel bodově už nikoliv. Je to fotbal a taková utkání prostě občas jsou. Nedokázali jsme potvrdit roli papírového favorita a soupeři blahopřeji k výhře. Více než prohra mě mrzí zranění našeho klíčového hráče Járy Uhlíka, který takřka v posledních vteřinách utkání byl faulován a odnesl si z utkání poranění kolene. Ze hřiště jej odvezla sanitka a já i celý náš tým věříme, že se brzy vrátí na trávník v plné kondici. Příští týden zajíždíme do Prachatic, kde po dlouhé době odehrajeme to pravé okresní derby, uděláme maximum pro to, aby jsme napravili bodovou ztrátu z dnešního utkání."

FK Vodňany - Blaník Strunkovice 1:1 (1:1)

Branky: 20. J. Volmut - 4. O. Kochma. ŽK: 5:3 (Benedikt 2, Janda, Brož, Trejbal - Hovorka, Beneš, Páník). ČK: 1:0 (78. Benedikt). Rozhodčí: Jarolím - Tauber, Ovčáček.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Začátek zápasu se nám povedl a hned v úvodu jsme se ujali vedení krásným lobem Ondry Kochmy ze šestnáctky. Domácí srovnali ve 20. minutě. My pak šli sami na gólmana, nedali a od té doby byli domácí až do konce prvního poločasu lepší. Následně kopali penaltu. Tu naštěstí Zdeněk Vojtíšek chytil a to byl zřejmě základ toho, že se nám podařilo ve Vodňanech uhrát remízu. Druhý poločas byl spíše bojem na těžkém terénu od vápna k vápnu. Vypadalo to tak, že komu se podaří skórovat, tak vyhraje. I když domácí tým v závěru i v oslabení nastřelil dvě tyče, tak gól nepadl, my bereme bod a držíme neporazitelnost."

Zlatá Koruna - Čkyně 6:1 (3:1)

Branky: 2. a 62. L. Konečný, 13. J. Wagner, 27., 64. a 82. M. Král - 23. (PK) G. Bujok. ŽK: 1:2 (Persán - Červený, Děd). Rozhodčí: Kovařík - Ovčáček, Picka.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Výsledek vypadá přesvědčivě, ale rozhodně si nemyslím, že jsme byli ve Zlaté Koruně za nazdárky. Někteří kluci odvedli maximum a naopak někteří musí hodně přidat. Domácí mají silný tým a jakoukoli drobnost trestali. Tak za týden musíme navázat na nasazení, které jsme zde předvedli a už se také prosadit. Je to teď strašná série, ale věřím, že všichni nastoupí s odhodláním ji ukončit."

Dolní Dvořiště - Tatran Prachatice 3:2 (2:1)

Branky: 32. M. Rozhoň, 39. J. Pravda vlastní, 62. F. Kouba - 26. M. Babka. ŽK: 4:2 (Kouba, Mich. Tesař, Pecha, Kuzma - Babka, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Ovčáček - Kovařík, Picka.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "Prvních deset minut byli domácí lepší a měli tam jednu nebezpečnou střelu, kterou Mates Osvald vyrazil. Pak jsme byli lepší my, vytvořili si pár šancí, které jsme nedali. Mates Babka nás pak dostal do vedení z povedeného trestňáku. Pak mi při standardce utekl hráč a vyrovnal a aby toho nebylo málo, dal jsem si za chvíli vlastňáka. Ve druhé půli jsme nic nevymysleli. Domácí byli i v deseti lepší a přidali třetí gól."