/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po minulém kole A skupiny I.A třídy slavily všechny čtyři týmy z Prachaticka vítězství. Sláva však netrvá věčně. Tentokrát pokračovali ve vítězném tažení pouze Strunkovičtí.

Strunkovičtí hráči slaví vítězství. | Video: Jan Škrle

FK Vodňany - Šumavan Vimperk 4:2 (2:1)

Branky: 27. S. Šteier, 45. A. Hrynevich, 51. F. Bína, 76. T. Vokatý - 6. a 93. T. Koloušek. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (53. M. Uhlík /asistent trenéra/). Rozhodčí: Ondřej.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Do utkání jsme vstoupili celkem dobře, když jsme hned v šesté minutě vedli po brance Tomáše Kolouška. To bylo ovšem všechno, co se nám v prvním poločase povedlo. Po půlhodině hry si vypil svůj kalich hořkosti do dna náš brankář Kuba Formánek, který dostal góla z kategorie Silvestrovských zpráv. Je to fotbal a někdy se to stane, rozhodně nás v hodně utkáních podržel, takže má nárok si vybrat i svou chvilku slávy jinak než skvělými zákroky. Tento gól byl jen třešničkou na dortu výkonu celého našeho týmu. Čekal bych, že nás to probudí, ale opak byl pravdou a tak domácí udeřili podruhé v samém závěru prvního poločasu. V kabině jsme si řekli, co je potřeba změnit, zkusili jsme i změnit rozestavení, ovšem nic nepomohlo a tak jsme ve druhém poločase obdrželi od domácího týmu další dvě branky. Až v samotném závěru náš nejlepší střelec kosmeticky upravil skóre na konečných 4:2 pro Vodňany."

SK Planá - Tatran Prachatice 3:1 (2:1)

Branky: 4. (PK) T. Pintér, 41. J. Carda, 84. P. Pajerský - 16. V. Cais. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 (3. Jakub Rauscher). Rozhodčí: Kříž st.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Hned v úvodu jsme dostali červenou. Ale nebyla po nějakém brejku, prostě zkrat. Hráč si myslel, že míč směřuje do brány a reflexivně po něm sáhl rukou. Ten však šel metr mimo bránu. Přišla červená a navíc penalta. Přesto jsme byli lepším týmem a po čtvrt hodině vyrovnali. Nicméně soupeř dal z brejku na 2:1. Druhý poločas se odehrával prakticky na polovině domácích, ale my v tuto chvíli nejsme schopni proměnit ani nejvěší šance. Je to od začátku sezony pořád stejné. Asi už to nebude náhoda. Měli jsme i v deseti pět obrovských šancí, ze kterých jsme mohli výsledek otočit. Prostě nejsme schopni nic proměnit. Soupeř nám pak uteče, bouchne do toho a nám to tam spadne. Druhá půle v Plané byla totožná s tou domácí s Blatnou. V první půli domácí ještě hrozili, ale v té druhé to byl náš tlak. Pak nám utekli a dali gól ze situace tří na jednoho. Do té doby se prakticky nedostali za půlku. Navíc jsme i ve třetím venkovním zápase dostali gól do 15. minuty a musíme dotahovat. Musíme s tím něco udělat. Výkon není špatný, ale když neproměníme šance, budeme ztrácet."

Strunkovice nad Blanicí - Čkyně 1:0 (1:0)

Branka: 45+1. K. Pícha. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Barva.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Utkání se Čkyní jsme chtěli odehrát aktivně a pokusit se vstřelit co nejdříve branku. V prvním poločase jsme si vypracovali několik vyložených šancí, ale vždy ztroskotali na výborně chytajícím brankáři Drnkovi. Nakonec se nám těsně před pauzou podařilo branku vstřelit Karlem Píchou a jak se ukázalo, byla to branka rozhodující. Druhý poločas byl více boj než fotbal, ale i zde jsme si nějakou šanci vytvořili, ale bez úspěchu. Soupeř spíše hrozil centrovanými míči, ale naše obrana v čele s brankářem pracovala spolehlivě. Utkání sledovalo přes dvě stovky diváků, kterým se obě mužstva odvděčila pohledným fotbalem."

Jan Děd, trenér Čkyně: "Zapas rozhodl gól v samém závěru prvního poločasu, kdy se ocitl sám před bránou Pícha a střelou na zadní tyč poslal Strunkovice do vedení. Domácí měli ještě k dispozici pokutový kop, ale Drnek prokázal, proč má takovou formu a Kadlece vychytal. Za chvíli se ocitl sám nehlídaný Páník před malým vápnem, ale Drnek měl opět zavřeno. My měli šanci Mírou Miklasem, který si šikovně zaběhl za obránce, ale bohužel netrefil. Po přestávce jsme byli aktivnější o něco my, měli standartky, ze hry létaly centry do vápna, ale domácí byli v obraně pozorní. Po faulu na Bujoka kopal Turek standardku a vypálil tvrdě. Vojtíšek střelu vyrazil před sebe, ale Miklas dorážkou minul odkrytou bránu. Nebylo nám dnes přáno. Střelu Děda z dálky zase Vojtíšek vytáhl na roh. Domácí měli silné brejky, ale také již góla nepřidali. Já musím ale kluky pochválit především za druhý poločas, kdy makali, ale góla prostě nedáš. Takový je fotbal. Škoda našich nepřesností nebo zbrklostí v prvním poločase. Utkání se hrálo nahoru dolu a musím říci, že to byl boj, ale férový od všech na hřišti. Domácím gratuluji k výhře. Děkuji našim fanouškům za skvělou atmosféru, také předvedli parádní vykon."