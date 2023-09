/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo na Prachaticko deset bodů. Jedinou ztrátu utrpěl prachatický Tatran remízou se Sousedovicemi a ze čtveřice týmů z Prachaticka je na tom na sedmém místě nejhůře.

Fotbalová I.A Vimperk - Borek. | Video: Ladislav Beran

Slavoj Hrdějovice - SK Čkyně 1:3 (0:1)

Branky: 78. L. Kaisler - 8. a 82. L. Chalupa, 75. M. Chalupa. ŽK: 0:2 (L. Chalupa a Mikeš). Rozhodčí: Tomaň.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Utkání rozhodly standardní situace. Hned z prvního rohu se trefil Lukáš Chalupa. I nadále jsme měli více ze hry, ale nepřidali druhý gól. Šance k tomu byly, ale nepřesností nebo nedůrazném zakončení neskončily gólem. Druhý poločas jsme začali aktivně, ale gól ne a ne dát. Uklidnění přidal až Martin Chalupa po rohu, kde se k němu odrazil míč a uklidil ho pod břevno. Domácí dokázali snížit v 78. minutě a na chvíli nás znervozněli. Uklidnění přidal opět Chalupa, tentokrat Lukáš. A bylo hotovo. Tentokrat jako na Spartě rozhodli stopeři, bratři Chalupové."

Šumavan Vimperk - FK Borek 6:3 (2:1)

Branky: 27. O. Rod, 41. Jan Formánek, 53., 80. a 92. T. Koloušek, 72. O. Málek - 8. J. Houška, 76. D. Kříženecký, 85. M. Kocina. ŽK: 1:3 (Koloušek - Endliher 2, Kocina). ČK: 0:1 (77. Endlicher). Rozhodčí: Pravda.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Po minulém utkání, kdy nám to hrubě nevyšlo ve Vodňanech, jsme doma přivítali nováčka z Borku. Do utkání jsme nevstoupili úplně nejlépe, když jsme prohrávali po rohu 0:1. Síla našeho týmu se ukázala ještě v prvním poločase, když jsme utkání otočili a do kabin se šlo o poločasu za stavu 2:1. Ve druhém poločase jsme až na pár momentů měli hru pod kontrolou a přidali ještě další čtyři branky. Soupeř dohrával po dvou žlutých kartách v deseti, ale i přesto nám dokázal vstřelit ještě dvě branky. Mrzí mě, že jsme v závěru utkání obdrželi dvě branky, nedokážeme udržet koncentraci, ale tentokrát nás to tolik mrzet nemusí. V utkání se blýskl hattrickem náš nejlepší střelec Tomáš Koloušek, pěkný výkon předvedli i Ondra Rod a Tomáš Žofka. Jsem rád, že jsme se po minulém týdnu dokázali zvednout a věřím, že přetrhneme příští týden šňůru venkovních porážek a budeme už konečně bodovat i venku."

Tatran Prachatice – Znakon Sousedovice 2:2 (0:1)

Branky: 64. I. Horák, 86. V. Cais – 12. J. Šourek, 83. J. Hrach. ŽK: 1:2 (Cais – Frýda, Brož). Rozhodčí: Pečenka.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Co jsem s týmem byl od druhého kola, tak to tentokrát byl náš nejhorší výkon. Půl hodiny jsme se vůbec nemohli dostat do hry, soupeř tam měl nějaké střely mimo, standardky a dostal se po tečované střele do vedení. O půli jsme si k tomu řekli něco ostřejšího v kabině. Výkon se trochu zvednul, my vyrovnali, ale bohužel jsme opět inkasovali z brejku. Hodně se to přelévalo od branky k brance. Pět minut před koncem jsme z podobné akce srovnali. V úplném závěru jsme tam ještě měli šanci na vstřelení vítězného gólu, ale neproměnili ji. Je ale třeba říci, že bychom si za náš výkon ani vyhrát nezasloužili. Za poslední zápasy to byl nejlepší soupeř, proti kterému jsme hráli.“

Kamenný Újezd - Strunkovice nad Blanicí 0:3 (0:1)

Branky: 24. R. Žurek, 49. V. Páník, 51. S. Pravda. ŽK: 3:0 (Komberec, Zimek, Greguš). Rozhodčí: Kollmann.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Do Kameňáku jsme odjížděli s obavami, abychom zbytečně nezaváhali. Naštěstí jsme byli hned od začátku utkání více na míči a po půl hodině hry, kdy se krásně z trestňáku trefil Roman Žurek, z nás spadla nervozita. Dá se říci, že jsme pak měli hru pod kontrolou. Dařila se nám kombinace, ve druhé půli jsme přidali další dva góly a zápas v klidu dohráli. Jen škoda dalších našich nevyužitých šancí, výhra mohla být ještě výraznější."