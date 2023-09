/FOTOGALERIE, VIDEO/ Čtvrté kolo má za sebou A skupina fotbalové I.A třídy. Všechny týmy z Prachaticka braly po třech bodech a pohled na čelo tabulky je vskutku skvělý. V první pětce jsou všechny čtyři týmy z okresu.

Fotbalová I.A: Prachatice - Blatná. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - TJ Blatná 1:0 (0:0)

Branka: 63. M. Babka. ŽK: 1:1 (Cais - V. Bláha st.). Rozhodčí: Dunovský - Hanzlíková, Hájek.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Těší tři body. Ani výkon nebyl tak hrozný, ale trápení v koncovce bylo extrémní. Při vší úctě k soupeři, kdybychom dali gól v první půli, tak to možná skončilo 5:0. Zkrátka nám to tam nepadalo a musíme věřit, že se to v příštím zápase zlepší. Soupeř rychle poznal, že herně dominovat nebude, a tak se zatáhl před vápno a pak to pro kluky bylo těžké. Není čas s tím před vápnem něco udělat či se dostat do zakončení. Vždy tam někdo přistoupil proti. Bylo to těžké, ale měli jsme si s tím poradit lépe. Hodně nám chybělo zavírání akcí na zadní tyči. to nás stálo klidnější průběh zápasu."

Slavoj Hrdějovice - Blaník Strunkovice nad Blanicí 0:1 (0:1)

Branka: 30. S. Pravda. ŽK: 3:2 (Filípek, Koch, Tressl - Funda, Kadlec). Rozhodčí: Votava - Jelínek, Jarolím.

Václav Beneš, trenér Strunkovvic: "V Hrdějovicích jsme vybojovali další tři důležité body. Utkání bylo vcelku vyrovnané, bez velkých šancí. spíše by mu slušela remíza, ale nám se v prvním poločase podařilo dát důležitou branku, která rozhodla celé utkání. Domácí nás ještě v závěru utkání trochu přitlačili, ale kluci pracovali spolehlivě a výsledek si pohlídali. Ještě musím podotknout, že lidé i prostředí v Hrdějovicích na nás působili velmi pozitivně a přátelsky."

SK Čkyně - Znakon Sousedovice 3:1 (2:0)

Branky: 6. M. Chalupa, 36. G. Bujok, 85. J. Pešl - 46. M. Hromíř. ŽK: 1:1 (Král - Marcinko). Rozhodčí: Hanzlíková - Dunovský, Hájek.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Máme dvanáct bodů, takže paráda. Přesně tolik jsme jich měli loni po podzimu. Teď je máme po čtyřech kolech. Z prvního rohu se prosadil Martin Chalupa a prostřelil gólmana. Pak to byl spíše boj než hezký fotbal. Spousta zbytečných ztrát. Druhy gól padl, když Martin Chalupa vyhrál hlavičkový souboj a prodloužil míč na Pepu Fiedlera, ten potáhl míč a přihrál Gustovi Bujokovi a ten napálil angličanem míč za záda bezmocného gólmana. Po poločase přišla menší ztráta koncentrace a Sousedovice dokázaly z brejku ihned snížit. I nadále jsme měli zbytečně příliš ztrát, trošku ze zbrklosti. Máme občas takové menší herni výpadky. Toho bychom se měli vyvarovat. Nemuselo by se nám to v příštích zápasech vyplatit. Třetí gól nás uklidnil. Po faulu na Gustu Bujoka kopal Vašek Turek penaltu. Trefil pouze břevno, odražený míč nadvakrát doklepl do sítě Honza Pešl svou premiérovou trefou. Celý zápas nás povzbuzovali naši fanoušci, kterým děkujeme za neúnavnou podporu."

Vimperk - Zlatá Koruna 2:0 (1:0)

Branky: 3. T. Koloušek, 90+5. P. Kubačka. ŽK: 2:1 (Koloušek a Málek - Kroupa). Rozhodčí: Tupý - Izugrafov, Kovařík.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Do utkání jsme vstoupili na výbornou, když hned ve třetí minutě nádherně skóroval Tomáš Koloušek, který vymetl pavučinky v soupeřově brance. Poté jsme nepolevili a připravili si ještě další tři šance ke vstřelení gólu, bohužel nám to tam dnes nepadalo jako v minulém týdnu. Po třicáté minutě převzal iniciativu soupeř a bylo vidět, jak zkušený mají tým. Nedokázali jsme se dostat do tempa a jen jsme bránili. Naštěstí jsme výsledek do poločasu udrželi a do kabin se šlo za stavu 1:0. Začátek druhého poločasu se nám celkem vyvedl a vypracovali jsme si opět pár, řekl bych tutových šancí, ovšem v tomto utkání nám nebylo souzeno, abychom divákům předvedli nějaké gólové žně, a tak opět převzal iniciativu soupeř. To, co jsme dokázali ubránit v posledních patnácti minutách, bylo neskutečné. Ke konci už hrál soupeř na riziko a v útoku měl až pět hráčů, jen zázrakem a především dřinou našich hráčů jsme neinkasovali. V poslední minutě utkaní šel do otevřené obrany soupeře Ondra Rod, který sice ještě hostujícího gólmana nepřekonal, ale na konečných 2:0 dorazil střídající Pája Kubačka, který vsítil svůj první gól v mistrovském utkání za muže. Moc mu to přeji já i celý tým, protože poctivě trénuje a zaslouží si to. Tři body před utkáním byly v kategorii snů, ale po utkání musím říct, že jsou zasloužené a pokud bychom remizovali nebo prohráli, tak by to byla pro nás vzhledem k neproměněným šancím ztráta."