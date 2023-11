/FTOGALERIE, VIDEO/ Poslední podzimní kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo velké okresní derby mezi Tatranem Prachatice a Šumavanem Vimperk. V tabulce na tom byli Vimperští o čtyři bodíky lépe, důležitý souboj však nakonec lépe zvládl Tatran.

Tatran Prachatice - Šumavan Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Šuavan Vimperk 2:0 (1:0)

Branky: 8. I. Horák, 81. O. Brom. ŽK: 3:2 (Brom 2, Kováč - Jakub Formánek, Vondrášek). Rozhodčí: Votava - Průchová, Jarolím.

"V prvním poločase byl sice Vimperk více na míči, ale my se dostávali do více šancí. Byl to však od nás záměr, nechtěli jsme dopustit to, co doma minule, kdy jsme herně dominovali a nakonec inkasovali. Vimperk nás přehrával po stranách, létaly centy do vápna, ale kluci v čele s gólmanem, který podal výborný a sebevědomý výkon, to všechno ohlídali. My se dosali do šancí, měli jsme dát dva góly, ale dali jen jeden. Ve druhé půli jsme měli v úvodu snad šest tutovek, ale nevyužili je. Nakonec jsme na to mohli dojet, když tam měl Koloušek dvacet minut před koncem velkou šanci. Za chvli jsme dali druhý gól. Když to shrnu celkově, podle obrazu hry jsme asi měli vyhrát více, ale ve finále jsme vyhrát nemuseli. Soupeř byl velmi kvalitní, byl to těžký zápas. Kluky musím pochválit, zvládli to perfektně a se zápasem panuje spokojenost," zhodnotil utkání prachatický trenér Josef Hopfinger.

"Po několika letech jsme odehráli okresní derby s Tatranem Prachatice. První poločas jsme nehráli špatně, ale nedokázali jsme si vytvořit žádnou větší šanci na vstřelení branky. Naopak jsme dost nešťastně inkasovali, když jsme si do branky srazili střelu, která šla mimo tři tyče. Druhý poločas jsme nezačali vůbec dobře a do hry jsme se dostali až v jeho druhé polovině. Před koncem utkání jsme již hru otevřeli, protože jsme chtěli skóre srovnat, ale naopak domácí přidali ještě jednu branku a tak utkání skončilo 2:0. Nutno podotknout, že na vyložené šance to bylo tak 5:1 pro domácí, když několikrát ještě netrefili naši prázdnou branku. Takže si myslím, že tři body zůstaly v Prachaticích zaslouženě," hodnotil utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Dobrá zpráva pro náš tým přišla po utkání z nemocnice, kam musel odjet na vyšetření Honza Formánek, a to ta, že je v pořádku. Chtěl bych poděkovat všem našim fanouškům, kteří to s námi mnohdy neměli jednoduché a i přesto s námi vydrželi. Věřím, že jsme jim s našim mladým týmem udělali občas i radost."