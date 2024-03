/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prachatičtí fotbalisté se poprvé na jaře představili před domácími fanoušky a připsali si tři body za vítězství nad nováčkem A skupiny I.A třídy Borkem.

I.A třída: Prachatice - Borek. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - FK Borek 2:0 (1:0)

Branky: 45+1. Kasík, 82. Kováč. ŽK: 1:1 (Jar. Rauscher - Legdan). Rozhodčí: Smola - Němec, Kaštánek. Diváci: 80.

Po bodu, který Prachatičtí přivezli v prvním jarním kole z Vodňan, nyní pod Libínem zůstaly všechny tři. Nutno ale říci, že byly tak trochu utrápené, fanoušci moc kvalitního fotbalu neviděli.

Tatran byl favoritem, byl po celé utkání více na míči, ale tutových šancí bylo poskrovnu. "Je fakt, že se hrálo na pořádně hrbolatém hřišti, takže míč nepředvídatelně odskakoval. Navíc se k tomu přidával i silný vítr, což v každém případě kvalitu hry ovlivnilo," začal hodnocení utkání prachatický trenér Josef Hopfinger.

V prvním poločase měli domácí několik slibných příležitostí a nakonec za záda hostujícího gólmana padl z hodně těžkého úhlu spíše nepovedený centr než chtěný lob. "Když vezmu utkání jako celek, tak kluci splnili, co jsme si řekli a soupeře nepustili do žádné šance. My měli již v první půli několik dobrých příležitostí a nakonec tam spadla ta nejméně pravděpodobná střela, co jsme měli. Další jsme nedali, až na tu po standardce necelých deset minut před koncem, kdy to uklidil do brány David Kováč. Za mě zaslužené vítězství a klukům patří dík, že to odpracovali," hodnotil utkání Josef Hopfinger.

Prachatičtí posbírali ve dou jarních zápasech čtyři body a jsou v hodně širokém středu tabulky. "Máme do jara celkem slušný start. Čtyři body na to, na jakých terénech jsme zatím hráli, jsou dobré. Nyní jedeme do Blatné, odkud chceme opět tři body a pak doma Planá. Chceme kádr stabilizovat a vytáhnout to v tabulce co nejvýše," doplnil k plánům do dalších zápasů trenér Hopfinger.