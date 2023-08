/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová A skupina I.A třídy pokračovala druhým kolem. Na Prachaticko putovalo devět bodů a to ještě minimálně po jednom sahali Vimperští.

Fotbalová I.A: Prachatice - Vodňany. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Na tabulku A skupiny fotbalové I.A třídy se dívá pěkně. Vedou ji hráči ze Čkyně, Strunkovičtí jsou třetí, Prachatice a Vimperk jsou v jejím středu. Začátek sezony tedy docela slibný. Ta Však bude dlouhá.

Tatran Prachatice - FK Vodňany 4:0 (2:0)

Branky: 15. I. Horák, 39. M. Babka, 74. P. Brom, 82. O. Šváb. ŽK: 1:3 (Kováč - Iljushkon, Kukla, Šteier). ČK: 0:1 (41. Kukla). Rozhodčí: Vican st. - Boček, Svoboda.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "Chtěi jsme od začátku utkání na soupeře vletět a napadat ho na jeho polovině. Na začátku jsme byli hodně na balonu, byly z toho i šance. Pak to bylo chvíli od vápna k vápnu bez šancí, ale po první brance jsme převzali otěže hry. Po našem druhém gólu dostal soupeř červenou kartu a poločas jsme dohráli s míčem na noze. Do druhé půle jsme se na dvacet minut přizpůsobili hře soupeře. Nikdo neběhal, místo abychom je napadali a přesilovku využili, tak to byla jen překopávaná. Střídající hráči pak přinesli do hry čerstvý vítr, začalo se běhat, přišly zajímavé šance a gólů mohlo padnout klidně i více. Tentokrát jsme poslali na stopera Kubu Rauschera. Dříve to hrával, je fotbalový, odehrál to s přehledem a vyhrál všechny vzdušné souboje. Měl tam i slušnou rozehrávku. Teď musíme doléčit další zranění a na Borku je třeba znovu zabodovat. Je tam dobré hřiště, moho by nám vyhovovat."

SK Čkyně - TJ Blatná 3:0 (0:0)

Branky: 46. J. Král, 62. a 90+1. G. Bujok. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Boček - Vican, Svoboda.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Navázali jsme na dobrý výkon z minulého týdne a zaslouženě vyhráli. O góly se postarali dvěma výstavnimi trefami Josef Král a poté po naraženi od Míry Miklase na 2:0 zvýšil dělovkou Gusta Bujok. Hezké branky. V závěru korunoval dobrý výkon celého týmu opět Bujok na 3:0. Musím všem klukům poděkovat, jak k zápasu přistoupili. V první půli jsme měli tlak, ale také spousty nepřesností, což nás trochu sráželo a do koncovky se dostávali spíše po rozích. Bohužel v šestnáctce jsme nebyli úplně důrazní. V kabině jsme si něco řekli a kluci ve druhém poločase ještě více přitáhli šrouby a prosadili se. Musím kluky pochválit a tentokrat i ty z lavičky, když Lukáš Chalupa naskočil ve 30. minutě do obrany, Míra Miklas do útoku a měl prsty u dvou vstřelených gólů, a David Chvál do zálohy, kdy také předvedl excelentní návrat do obrany a nenechal se přesprintovat. Máme dobrý vstup do soutěže a hned se hraje lépe a se sebevědomím. O výbornou atmosféru se starali i naši bubeníci, kteří jsou našim dvanáctým hráčem, díky. Za týden jedeme do Plané a zveme opět všechny naše fanoušky."

FK Dolní Dvořiště - TJ Šumavan Vimperk 5:4 (4:3)

Branky: 17. M. Tesař, 37. a 44. Š. Štifter, 45+1 M. Urazil, 90+1 O. Kouba - 4. L. Vintr, 15. P. Benda, 30. V. Pankratz, 76. O. Málek. ŽK: 3:2 (Urazil, Kubík, Kouba - Vintr, Novotný). Rozhodčí: Crkva - Vejčík, Hakr.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Věděli jsme, že nás nečeká na místním hřišti menších rozměrů jednoduché utkání, ale i přesto jsme chtěli odčinit dvě prohry z minulé sezony a alespoň bodem navázat na první kolo. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, když jsme vedli krásným gólem, který vstřelil hlavou Vintr po centru Roda. Ani poté jsme nepolevili a v 15. minutě zvýšil na 0:2 Benda, kdy po krásné akci dorazil míč do sítě. Bohužel jsme dvoubrankové vedení dlouho neudrželi, když jsme nedokázali o dvě minuty později uhlídat domácího Tesaře. I po obdrženém gólu jsme hráli pořád aktivně, ve velké šanci se ocitl Benda, který ovšem byl vychytán domácím gólmanem. V aktivitě jsme nepolevili a podařilo se nám opět navýšit skóre, když se krásně trefil Pankratz. Poté jsme byli nuceni sáhnout ke střídání, když ze zdravotních důvodů nebyl schopen pokračovat do té doby vynikající Uhlík. Bohužel uteklo pár minut a skóre se opět měnilo. Soupeř se dostal k naší šestnáctce, AR2 zdvižením praporku odmával ofsajd, bohužel hlavní rozhodčí na to nereagoval a my pod tlakem zahráli míč do autu. Samozřejmě to vyvolalo v našich hráčích rozpaky a více než na hru se soustředili na kritiku hlavního rozhodčího a z následné akce domácí snížili na 2:3. Najednou se projevila absence zraněného Uhlíka, který doplňoval defenzivu, a k tomu se přidala naše nesoustředěnost, kdy jsme se více než na hru soustředili na výkon rozhodčího. V závěru poločasu tak přišla pro nás hororová dvouminutovka, kdy domácí vstřelili dva góly a rázem jsme prohrávali 4:3. V kabině jsme si řekli, co musíme zlepšit ve druhém poločase, abychom mohli uspět. Ten se odehrával celkem v poklidu, kdy si oba týmy vytvořily nespočet šancí, ale buď výborně zasáhli gólmani, nebo střely končily mimo brankové konstrukce. V 76. minutě jsme dokázali srovnat po individuální akci Málka na 4:4. Poté jsme ještě měli několik šancí, stejně jako domácí, ale žádná neskončila v síti. Další sporný moment přišel kolem 85. minuty, kdy mohl zakončovat z prostoru penalty Pineau, ovšem zezadu jej objal domácí hráč, tak jako by držel svou přítelkyni při milostném aktu, bohužel opět bez reakce hlavního sudího. Když už to vypadalo, že se budou body spravedlivě dělit mezi oba týmy, tak v posledních vteřinách utkání obdržel náš obránce Vojta od domácího hráče úder loktem, kdy následně domácí přihráli za šestnáctku a krásnou střelou trefil vítězný gól Kouba. V minulém utkání jsme gólem v poslední minutě vyhráli, nyní jsme bohužel stejným gólem prohráli, to je fotbal a to je na něm krásné. Někdy jsou ty emoce o pocitech radosti, jindy o smutku, tak to prostě je. Nejvíce mě mrzí, že jsme se nedokázali koncentrovat v závěru prvního poločasu a stejně tak v závěru toho druhého, to je hlavní důvod, proč jsme utkání prohráli a neodvezli jsme si z Dvořiště ani bod."

Strunkovice nad Blanicí - Planá 2:1 (0:0)

Branky: 53. P. Beneš, 74. R. Žurek - 81. J. Carda. ŽK: 2:3 (R. Žurek, J. Žurek - Pajerský, Plojhar, J. Pintér). Rozhodčí: Kollárik - Novák, R. Mráz.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Do prvního domácího duelu nového ročníku jsme nastupovali s cílem ho vyhrát. Na začátku zápasu však byli hosté více na míči a my se nemohli dostat do tempa. Postupem času se naše hra zlepšovala a my si i vytvořili nějaké šance, ale bez gólového efektu. Ve druhém poločase jsme přidali na obrátkách a vytvářeli si šanci za šancí. Bohužel jsme z této převahy dali jen dva góly a málem se nám to vymstilo. Hosté snížili a tlačili se za vyrovnáním. Naštěstí naše obrana s gólmanem pracovala spolehlivě. Máme tři body a můžeme jet trochu v klidu na dvě venkovní utkání za sebou."