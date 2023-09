/FOTOGALERIE/ Štikou A skupiny fotbalové I.A třídy je nováček ze Zlaté Koruny. Ten se třemi výhrami po třech kolech zamířil do Vimperka. Tam poprvé v sezoně padl.

Vimperští fotbalisé (v modrém v přípravě s Osekem) vyhráli i třetí domácí duel sezony. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Šumavan Vimperk - SK Zlatá Korna 2:0 (1:0)

Branky: 3’ Koloušek, 90’ Kubačka.

Sestava Vimperka: Svěchota - Formánek, Benda, Kliment, Čech (K) - Vintr, Rod, Vojta, Málek (90’ Kubačka) - Pankratz (46’ Uhlík) - Koloušek (90’ Švarc).

"Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání a celý týden jsme se na zkušeného soupeře připravovali. Udělali jsme v sestavě oproti minulému zápasu pár změn, kdy asi nejzásadnější byla ta na postu brankáře. Poprvé v sezoně dostal šanci Lukáš Svěchota, který plní v týmu roli dvojky. Utkání se mu povedlo na jedničku, když vychytal nulu a blýskl se několika dobrými zákroky, kdy hlavně ve druhém poločase vychytal soupeřovu stoprocentní šanci za stavu 1:0. Příkladem celému týmu je náš gólman Jakub Formánek, který celý týden svého mladšího kolegu podporoval při trénincích i před samotným utkáním. Jsem za to velmi rád a ukazuje to dobrou energii v našem týmu," vrátil se ještě před utkání vimperský trenér Lukáš Sýs.

"Do utkání jsme vstoupili na výbornou, když hned ve třetí minutě nádherně skóroval Tomáš Koloušek, který vymetl pavučinky v soupeřově brance. Poté jsme nepolevili a připravili si ještě další tři šance ke vstřelení gólu, bohužel nám to tam dnes nepadalo jako v minulém týdnu. Po třicáté minutě převzal iniciativu soupeř a bylo vidět, jak zkušený mají tým. Nedokázali jsme se dostat do tempa a jen jsme bránili. Naštěstí jsme výsledek do poločasu udrželi a do kabin se šlo za stavu 1:0," shrnul první půli vimperský trenér.

"Začátek druhého poločasu se nám celkem vyvedl a vypracovali jsme si opět pár, řekl bych tutových šancí, ovšem v tomto utkání nám nebylo souzeno, abychom divákům předvedli nějaké gólové žně, a tak opět převzal iniciativu soupeř. To, co jsme dokázali ubránit v posledních patnácti minutách, bylo neskutečné. Ke konci už hrál soupeř na riziko a v útoku měl až pět hráčů, jen zázrakem a především dřinou našich hráčů jsme neinkasovali. V poslední minutě utkaní šel do otevřené obrany soupeře Ondra Rod, který sice ještě hostujícího gólmana nepřekonal, ale na konečných 2:0 dorazil střídající Pája Kubačka, který vsítil svůj první gól v mistrovském utkání za muže. Moc mu to přeji já i celý tým, protože poctivě trénuje a zaslouží si to. Tři body před utkáním byly v kategorii snů, ale po utkání musím říct, že jsou zasloužené a pokud bychom remizovali nebo prohráli, tak by to byla pro nás vzhledem k neproměněným šancím ztráta," doplnil ke druhému dějství Lukáš Sýs a pokračoval: "Musím dnes pochválit opravdu celý tým. Hrozně těžké to měla naše obrana, ale kluci to dnes zvládli na jedničku s hvězdičkou! Honza Formánek, Adam Kliment, Petr Benda a Honza Čech, to byla dnes zeď, která byla nepropustná. Ale nechci, aby výkon ostatních hráčů zapadl do průměru. Mám dnes pro všechny kluky opravdu jen slova chvály. Přál bych si, abychom na tento výkon navázali i příští týden, kdy zajíždíme na horkou půdu do Vodňan. Věřím, že uděláme opět vše pro úspěch, ale je to fotbal a může to dopadnout jakkoliv. I proto jsem rád, že jsme dnešní těžké utkání zvládli za plný počet bodů. Řekl bych, že dnes se odehrál souboj generací, který lépe zvládli naši mladíci. Tuto výhru bych rád věnoval naší zdravotnici Janě Košnařové, která v den utkání slavila své narozeniny, a věřím, že ji tento dárek udělal velkou radost.”