/FOTOGALERIE/ Fotbalové kluby I.A třídy začínají zbrojit na jarní část sezony. Do zimní přípravy vstupují v pátek 9. února večer i hráči Šumavanu Vimperk.

Tatran Prachatice - Šumavan Vimperk. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Ve Vimperku panuje po podzimní části spokojenost. Mladý tým nasbíral 19 bodů a v tabulce je na solidním šestém místě. Přesto v klubu neusínají na vavřínech a rozjíždějí přípravu na jaro.

První sraz mají hráči v pátek 9. února večer. "Připravovat se budeme na domácí umělce, tartanovém oválu a využijeme i místní přírodu. Součástí přípravy budou i skupinové tréninky ve vimperském fittnes centru, kde se budeme připravovat pod dohledem zkušené fitnesačky Míši Sochové. Tréninky budou v prvních čtrnácti dnech pětkrát týdně, následně budeme trenovat vždy třikrát v týdnu plus přípravné utkání," nastínil, co hráče řeká a nemine, trenér Lukáš Sýs.

Do přípravy jsou zabudovány i čtyři přátelské zápasy. "Poslední únorovou neděli hrajeme od 15.30 na prachatické umělce s Vacovem. První březnovou sobotu hrajeme od 14 hodin v Milevsku, o týden později nás v sobotu od 10 hodin čeká v Blatné duel s Mirovicemi a generálku na sezonu sehrajeme s Dobrou Vodou," upřesnil přípravné zápasy trenér.

Největší změnou v kádru je odchod kanonýra Kolouška. "Tomáš Koloušek se vrací zpátky do Strunkovic, kde chce pomoci k postupu do krajského přeboru. K zimní přípravě do Volyně dostal svolení Michal Hejtmánek. Příchody hráčů z jiných klubů neplánujeme, do přípravy s námi jdou naši dorostenci, kdy především hráče ročníku 2005, tedy dorazové dorostence, chceme zapracovat do A týmu. Kluci se k nám v létě už připojí nastálo a prioritou našeho oddílu je, aby se naši hráči, které si vychováme, pokud na to budou mít, zařadili do týmu dospělých. V opačných případech nemáme problém s tím, aby šli hrát nižší soutěže, nejhorší variantou je, když mladý kluci s fotbalem skončí úplně, ale i to se stává," uvedl ke kádru Lukáš Sýs a pokračoal: "Věřím, že největší posilou v našem kádru bude zkušený Petr Císař, který se po několika letech do naší kabiny vrací a to v roli motivátora týmu, který bude fungovat mezi kabinou a realizákem. Pokud to Petrovi zdraví dovolí, tak ho rád uvidím i na hřišti ve vimperském dresu."

Jasné jsou i priority do další části sezony. "Cíle do jara máme jednoznačné a to hrát v poklidném středu tabulky, zapracovat mladé hráče do týmu a připravit kádr na nový ročník soutěže," dodal Lukáš Sýs.