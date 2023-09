/FOTOGAERIE/ Napravit si chuť chtěli po nevydařeném zápase ve Vodňaech fotbalisté Vimperka. Doma hostili nováčka z Borku a nastříleli mu půl tuctu krásných branek.

Vimperští fotbalisté rozstříleli Borek 6:3. | Foto: Zdeněk Formánek

Šumavan Vimperk - FK Borek 6:3 (2:1)

Branky: 27. O. Rod, 41. Jan Formánek, 53., 80. a 92. T. Koloušek, 72. O. Málek - 8. J. Houška, 76. D. Kříženecký, 85. M. Kocina. ŽK: 1:3 (Koloušek - Endliher 2, Kocina. ČK: 0:1 (77. Endlicher). Rozhodčí: Pravda.

Sestava Vimperka: Formánek Jak. - Formánek, Vojta, Kliment (78’ Benda), Čech - Žofka (86’ Kubačka), Rod, Uhlík (75’ Pankratz), Málek (86’ Novotný) - Vintr (86’ Vondrášek) - Koloušek.

Na domácím hřišti se vimperským fotbalistům daří a se vší parádou to pocítili hráči z Borku

"Po minulém utkání, kdy nám to hrubě nevyšlo ve Vodňanech, jsme doma přivítali nováčka z Borku. Do utkání jsme nevstoupili úplně nejlépe, když jsme prohrávali po rohu 0:1. Síla našeho týmu se ukázala ještě v prvním poločase, když jsme utkání otočili a do kabin se šlo o poločasu za stavu 2:1. Ve druhém poločase jsme až na pár momentů měli hru pod kontrolou a přidali ještě další čtyři branky. Soupeř dohrával po dvou žlutých kartách v deseti, ale i přesto nám dokázal vstřelit ještě dvě branky. Mrzí mě, že jsme v závěru utkání obdrželi dvě branky, nedokážeme udržet koncentraci, ale tentokrát nás to tolik mrzet nemusí. V utkání se blýskl hattrickem náš nejlepší střelec Tomáš Koloušek, pěkný výkon předvedli i Ondra Rod a Tomáš Žofka. Jsem rád, že jsme se po minulém týdnu dokázali zvednout a věřím, že přetrhneme příští týden šňůru venkovních porážek a budeme už konečně bodovat i venku," komentoval výhru vimperský trenér Lukáš Sýs.