/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jarní část A skupiny I.A třídy startovali vimperští fotbalisté na domácím trávníku proti Dolnímu Dvořišti. Soupeř přes zimu posílil kádr a na hřišti to byo znát.

I.A třída: Vimperk - Dolní Dvořiště. | Video: Ladislav Beran

Šumavan Vimperk - FK Dolní Dvořiště 1:5 (0:3)

Branky: 77. Vintr - 24. Urazil, 31., 39., 62. a 89. Štifter. ŽK: 2:1 (Čech, Vintr - Kubík). Rozhodčí: Valeš. Mrosko, Jarolím.

Podzimní souboj těchto dvou celků skončil po přestřelce 5:4 ve prospěch Dolního Dvořiště. Odveta začala slavnostně, když Jaroslav Uhlík a Jiří Formánek, funkcionáři fotbalového klubu Šumavan Vimperk, předali dres s číslem 50 Jiřímu Košnařovi, bývalému hráči a současnému trenérovi mládeže, který v listopadu loňského roku dožil právě padesátky. Hráči mu chtěli dodatečně dát i tři body, ale to se nepovedlo.

"Do prvního poločasu jsme nevstoupili špatně a měli hru celkem pod kontrolou, bohužel jsme si nevytvořili žádnou větší šanci. Ve 24. minutě soupeř poprvé skóroval a začala patnáctiminutová fáze, kdy jsme trestuhodně obdrželi tři branky po našich chybách, které soupeř svou zkušeností dokázal využít. Do druhého poločasu jsme si řekli, že na ten první zkusíme zapomenout a pokusíme se vyhrát alespoň druhý poločas. Bohužel jsme nezačali ideálně, hráli ustrašeně a nevytvořili si žádnou větší šanci. Naopak soupeř opět v 62. minutě zvýšil skóre na 4:0. Poté z nás konečně spadla nervozita a převzali jsme otěže utkání. Vytvořili jsme si několik šancí, bohužel v síti skončila jen hlavička Lukáše Vintra. V závěru utkání ještě hráči Dolního Dvořiště zvýšili na konečných 1:5 v jejich prospěch. Nutno podotknout, že ve druhém poločase, šli hosté třikrát sami na bránu, ale vždy je skvěle vychytal Matyáš Osvald, naše nová brankářská opora," hodnotil utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a doplnil: "Bohužel jsme doplatili na naši nedůslednou defenzivní hru, je třeba se z toho poučit do dalších utkání. Musíme se z toho rychle oklepat, v týdnu pořádně potrénovat a připravit se na další utkání, kdy zajíždíme do Hrdějovic, kde budeme hrát takzvaně o šest bodů. Hrdějovice dokázaly vyhrát na hřišti Sousedovic a tak nás tam jistě nečeká jednoduché utkání. Víme, že tato sezona pro nás bude velmi těžká, ale uděláme maximum pro to, abychom uhráli co nejvíce bodů."

"Do Vimperka jsme jeli pro body, i když jsem věděl, že nás čeká nepříjemný soupeř. Když hráli u nás druhé podzimní kolo, přesvědčili jsme se o tom, jak kvalitní mohou být. Tomu jsme se chtěli vyvarovat a troufnu si říct, že jsme byli výborně připraveni. Jak fotbalově, tak takticky. Kluky jsem nabádal, ať jsou trpěliví, že může přijít ze začátku tlak domácích. Prvních dest minut byli domácí více na míči, něco nám tam lítalo do vápna, ale nic vážného. Poté jsme převzali iniciativu a otěže zápasu a vyjma posledních patnácti minut jsme domácí k ničemu nepouštěli. Byla otázka, kolik gólů domácí dostanou. Výsledek je ale na začátek jara výborný. Kluky musím pochválit. Zvladli to opravdu na výbornou. Vyzdvihnout musím Štiftera. Je hladový po fotbale a bylo to vidět. Dokonale si rozumí s Jansou,který odehrál taktéž výborné utkání. Velice příjemně mě překvapil další nováček Fical, který ukázal taktéž své kvality. Šanci v brance na úkor Jirkala dostal Posel, který ukázal, že máme dvojici gólmanů na výborné úrovni," komentoval spokojeně hostující trenér Štefan Bršťák a doplnil: "Teď nás čeká tvrdý oříšek, Zlatá Koruna. V týdnu se musíme řádně připravit a věřím, že jsme schopni udělat radost našim fanouškům a tři body zůstanou doma."