/FOTOGALERIE, VIDEO/ Další kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo okresní souboj mezi Strunkovicemi a Vimperkem. Domácí lídr tabulky potvrdil své postavení a nedovolil soupeři vstřelit ani jeden gól.

I.A třída: Strunkovice - Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

Strunkovice nad Blanicí - Vimperk 4:0 (2:0)

Branky: 36.. A. Kadlec, 42. a 65. P. Beneš, 71. R. Žurek. ŽK: 1:1 (Beneš - Vintr). Rozhodčí: Petričák - Hanzlíková, Švarc.

"Začátek utkání nebyl z naší strany moc dobrý, bylo tam hodně nepřesností, nedařila se nám finální přihrávka a nepřipravili jsme si žádnou vyloženou šanci. Naštěstí se nám na konci první půle podařilo skórovat po individuálních akcích Adama Kadlece a Petra Beneše. Ve druhém poločase jsme tak mohli hrát v klidu a vedení se nám podařilo navýšit až na kondečných 4:0. Výkon však měl do toho optimálního daleko. Soupeř se u nás prezentoval pohlednou kombinační hrou v poli, ale naštěstí jsme ho do žádných větších šancí nepustili. Z utkání jsem měl obavy a proto jsem rád, že jsme ho zvládli," komentoval okresní souboj strunkovický trenér Václav Beneš.

"Věděli jsme, že nás ve Strunkovicích čeká velmi těžké utkání. Naši hráči dodrželi vše, co jsme jim řekli a v utkání jsme velmi dobře a zodpovědně bránili. Vytvořili jsme si i několik slibných šancí, ale naše zakončení bylo velmi nepřesné. Zkušený soupeř využil našich několika zaváhání a tak jsme v každém poločase obdrželi dvě branky. I přes prohru musíme ovšem naše kluky pochválit, protože jsme vůbec nehráli špatně. Vím, že to zní divně, když jsme prohráli rozdílem čtyř branek, ale je to tak. Chtěl bych poděkovat klukům z mladšího dorostu - Vondrášek, Pasecký, Havlan - kteří nám přijeli pomoct po svém utkání v Hradišti. Výborný výkon předvedl náš kapitán Honza Čech, který byl dle mého názoru hráčem utkání," shrnul duel vimperský trenér Lukáš Sýs a pokračoval: "Nyní nás v sobotu čeká SK Čkyně, chceme napravit výsledek z Mexika a udělat maximum pro to, aby zůstaly všechny tři body doma ve Vimperku. Bude jistě výborná divácká kulisa a věřím, že uděláme našim fanouškům radost jak předvedenou hrou, tak bodovým ziskem."