/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nejočekávanější utkání podzimu v A skupině fotbalové I.A třídy mezi Strunkovicemi nad Blanicí a Zlatou Korunou přineslo skvělou diváckou kulisu, dobrý fotbal a pět branek. Co více si přát? Spokojen mohl však být jen jeden a tím byli Strunkovičtí.

Strunkovičtí slaví výhru nad Zlatou Korunou. | Video: Jan Škrle

Strunkovice nad Blanicí - Zlatá Koruna 3:2 (1:1)

Branky: 9. a 56. (PK) R. Žurek, 61. V. Páník - 37. (PK) J. Šebelka, 77. V. Beránek. ŽK: 3:3 (Kadlec, Funda, R. Žurek - Trnka, Šebelka, Persán). Rozhodčí: Barva - Bartůněk, Švec.

Do utkání podzimu vstupovali domácí s pětibodovým náskokem právě na Zlatou Korunu. Počty tedy byly jasné, pokud vyhrají domácí, těžko již je bude někdo v soutěži stíhat. Pokud by vyhráli hosté, bylo by zaděláno v sezoně na drama. Platí první varianta a do dalších bojů jdou Strunkovičtí s polštářem osmi bodů k dobru.

"Vyhráli jsme velice těžké utkání. Hosté, kteří mají ve svém kádru většinu hráčů se zkušenostmi z vyšších soutěží, se u nás prezentovali technickou a kombinační hrou. Většinu času měli míč na svých kopačkách. My se snažili důsledně bránit a vyrážet do rychlých protiútoků. Prvním důležitým mometem, který nám pomohl k vítězství, byla krásná vedoucí branka Romana Žurka ze střední vzdálenosti. Druhým a rozhodujícím momentem bylo odskočení o dvě branky na 3:1. Od té chvíle jsme mohli hrát více v klidu. I když soupeř v závěru snížil, vítěství jsme si již nenechali vzít. Kluci si museli sáhnout na dno svých sil a odměnou jim bylo velice důležité vítězství. Divákům se fotbal musel líbit a všichni hráči byli odměněni potleskem," hodnotil duel strunkovický trenér Václav Beneš.

"Myslím, že jsme byli herně lepším týmem, ale naše individuální chyby nám zhatily plány. Domácí do zápasu vletěli a Žurek to po deseti minutách krásně trefil. My vyrovnali ještě v první půli z penalty. Zlomový moment přišel ve druhé půli, kdy jsme domácím zbytečně darovali penaltu po faulu v rohu vápna, kde s tím hráč soupeře nemohl nic moc dělat. Pak se při standardce nedomulivili dva hlavičkáři a domácí dali na 3:1. Sice jsme snížili na 3:2, ale dál již to nešlo. Celkově si myslím, že utkání svou úrovní odpovídalo tomu, že hrál první s druhým, nakonec se šťastnějším koncem pro domácí. Odvedli jsme dobrý výkon, škoda chyby při té penaltě," doplnil k utkání hostující trenér Václav Domin.