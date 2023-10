/FOTOGALERIE/ Sedmé kolo A skupiny fotbalové I.A třídy svedlo v okresním derby do souboje hráče Strunkovic a Prachatic. Otázkou bylo, zda Strunkovičtí ustojí i technický fotbal Prachatic a přidají další vítězství. Povedlo se.

Fotbalová I.A: Strunkovice - Prachatice 2:0 (0:0). | Foto: Ladislav Beran

Blaník Strunkovice nad Blanicí - Tatran Prachatice 2:0 (0:0)

Branky: 49. a 69. V. Páník. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Vejčík.

"Věděli jsme, že nás nečeká vůbec nic lehkého a to se hned od začátku zápasu naplňovalo. Prachatice držely více míč na noze a naše ojedinělé pokusy směrem dopředu končily na důrazné obraně soupeře. Dalo by se říci, že v prvním poločase byli Prachatičtí v poli opticky lepší, ale bez vyložené šance na obou stranách. Druhý poločas byl úplně o něčem jiném, a to především proto, že se nám podařilo ze standardní situace vstřelit vedoucí gól a hosté museli více otevřít hru. Dařilo se nám zachytávat jejich rozehrávku a podnikat útoky do otevřené obrany. Bohužel se žádný takový protiútok nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce, ale naštěstí nás opět zachránila standardka a v ní znovu Venca Páník a jeho druhý rozhodujcí gól. Jinak hosté působili velmi fotbalově, ale naše bojovnost a vůle jít za vítězstvím byla silnější," komentoval utkání strunkovický trenér Václav Beneš.

"První půle byla hodně vyrovnaná a odehrávala se mezi vápny. Jedinou šanci ze hry za ceý zápas jsme měli my Babkou, ale neproměnili ji. Připravovali jsme se na rychlého Romana Zurka a na strunkovické standardky. Věděli jsme, že jsme vzadu silní, abychom to ubránili, ale paradoxně po standardkách jsme dostali oba góly. Dokázali jsme ubránit nejnebezpečnější hlavičkáře, ale dva totožné góly nám dal Páník, který se po standardkách do zakončení až tolik nedostává. Dvakrát tam vyplaval a dal dva góly jako přes kopírák," hodnotil utkání prachatický asistent trenéra Josef Hopfinger a pokračoval: "Po brankách jsme se úplně rozsypali. Soupeř se zatáhl a my se našim stylem hry nebyli schopni do jeho obrany dostat. Strunkovice to hrají dobře, skvěle brání, mají vyztužený střed a dopředu postavené na únicích Žurka nebo na standardkách. Všechno to tlačí do vápna a je otázka času, kdy to tam padne."