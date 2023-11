/FOTOGALERIE, VIDEO/ V posledním podzimním kole A skupiny fotbalové I.A třídy hostil již jistý půlmistr ze Strunkovic nováčka z Borku. Že to bude taková kanonáda, to asi nečekal ani největší optimista.

Strunkovičtí slaví výhru nad Borkem. | Video: Jan Škrle

Blaník Strunkovice nad Blanicí - FK Borek 11:0 (4:0)

Branky: 12. V. Páník, 20. a 64. A. Kadlec, 31., 74., 79. a 88. R. Žurek, 34. a 90. O. Kochma, 47. F. Funda, 81. M. Honomichl. Bez karet. Rozhodčí: Smola - Brodský, Černý.

Strunkovičtí již před utkáním věděli, že jejich nejbližší soupeř v tabulce ze Zlaté Koruny utkání 13. kola v Kamenné Újezdě prohrál, a tak se hráčům od Blanice mohlo hrát o to lépe.

"Poslední podzimní utkání jsme chtěli vyhrát a upevnit si tak vedení v tabulce. Na začátku utkání nás sice hosté k ničemu moc nepustili, ale po vstřelení první branky se kluci rozjeli, dařilo se nám kombinovat a především brankově zakončovat. Pochvalu si zaslouží všichni, ale asi nejvíce se směrem kupředu dařilo Romanu Žurkovi, který dal čtyři branky a přidal i nějakou tu asistenci. Pro hosty je výsledek krutý, ale někdy se to tak stane, že do čeho kopnete, to skončí gólem," shrnl utkání strunkovický trenér Václav Beneš a pokračoval: "Většinou kluky nechválím a dost často mi to připomínají, ale tentokrát bych jim i všem lidem, co se pohybují kolem strunkovického fotbalu, rád poděkovat za to, jak jsme zvládli celý podzim. Nechci zapomenout ani na fanoušky, protože hlavně oni jsou našim dvanáctým hráčem."