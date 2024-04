/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na hřiště strunkovického Blaníku zavítal v dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy celek Kamenného Újezda, který potřebuje každý bodík v boji o záchranu. Domácí favorit se na výhru nadřel.

Strunkovičtí fotbalisté slaví výhru nad Kameňákem. | Video: Jan Škrle

Strunkovice nad Blanicí - Kamenný Újezd 4:1 (1:1)

Branky: 4. a 85. A. Kadlec, 63. M. Dvořák, 90. R. Žurek - 11. A. Černý. ŽK: 2:2 (J. Žurek, Koloušek - Zimek, Miklas). Rozhodčí: Vaeš - Brodský, Handšuh.

Domácí vstupovali do utkání v roli vysokého favorita, ale soupeř jim výhru hodně znepříjemnil. Nakonec zůstaly všechny body u Blanice. "Tentokrát výsledek neodpovídá skutečnému průběhu zápasu. Hosté nám byli minimálně vyrovnaným soupeřem a nebýt bravurního zákroku gólmana Vojtíška za stavu 2:1 pro nás, tak jsme nevyhráli. Utkání bylo z obou stran velmi bojovné. Hosté nás vesměs k žádnému tlaku nepustili, pozorně bránili a třetí a čtvrtý gól jsme dali až na konci, když to soupeř otevřel. Z našeho mužstva bych vyzdvihl výkon brankáře Vojtíška, dále Adama Kadlece, který pracoval na velkém prostoru, a Martina Dvořáka, který ve správný okamžik dal gól na 2:1. V tomto utkání jsme si museli sáhnout až na dno. Pevně věřím, že nám to dodá sílu a víru do dalších utkání. Soupeři přeji mnoho úspěchů do dalších zápasů," komentoval utkání strunkovický trenér Václav Beneš.