/FOTOGALERIE, VIDEO/ Páté kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo okresní derby z Prachaticka a současně přímý souboj o aktuální vedení v tabulce. Po utkání mohli slavit fotbalisté Strunkovic.

Strunkovičtí hráči slaví vítězství. | Video: Jan Škrle

Strunkovice nad Blanicí - Čkyně 1:0 (1:0)

Branka: 45+1. K. Pícha. ŽK: 3:5 (Dvořák, Funda, Hovorka - Turek, Mikeš, Pinke, M. Miklas, L. Chalupa). Rozhodčí: Barva - Dimitrov, Hanzlíková.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Utkání se Čkyní jsme chtěli odehrát aktivně a pokusit se vstřelit co nejdříve branku. V prvním poločase jsme si vypracovali několik vyložených šancí, ale vždy ztroskotali na výborně chytajícím brankáři Drnkovi. Nakonec se nám těsně před pauzou podařilo branku vstřelit Karlem Píchou a jak se ukázalo, byla to branka rozhodující. Druhý poločas byl více boj než fotbal, ale i zde jsme si nějakou šanci vytvořili, ale bez úspěchu. Soupeř spíše hrozil centrovanými míči, ale naše obrana v čele s brankářem pracovala spolehlivě. Utkání sledovalo přes dvě stovky diváků, kterým se obě mužstva odvděčila pohledným fotbalem."

1/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 2/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 3/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 4/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 5/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 6/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 7/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 8/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 9/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 10/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 11/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 12/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 13/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 14/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 15/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 16/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 17/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 18/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 19/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 20/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 21/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 22/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 23/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 24/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 25/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 26/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 27/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 28/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 29/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 30/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 31/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 32/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 33/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 34/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 35/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 36/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 37/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 38/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 39/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 40/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 41/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 42/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 43/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 44/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 45/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 46/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 47/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 48/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 49/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 50/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 51/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 52/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 53/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 54/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 55/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 56/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 57/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 58/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 59/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 60/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 61/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 62/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 63/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 64/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 65/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 66/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 67/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 68/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 69/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 70/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 71/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 72/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 73/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 74/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 75/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 76/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 77/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 78/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 79/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 80/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 81/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 82/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0). 83/83 Zdroj: Jan Škrle Fotbalová I.B: Strunkovice - Čkyně 1:0 (1:0).

Jan Děd, trenér Čkyně: "Zapas rozhodl gól v samém závěru prvního poločasu, kdy se ocitl sám před bránou Pícha a střelou na zadní tyč poslal Strunkovice do vedení. Domácí měli ještě k dispozici pokutový kop, ale Drnek prokázal, proč má takovou formu a Kadlece vychytal. Za chvíli se ocitl sám nehlídaný Páník před malým vápnem, ale Drnek měl opět zavřeno. My měli šanci Mírou Miklasem, který si šikovně zaběhl za obránce, ale bohužel netrefil. Po přestávce jsme byli aktivnější o něco my, měli standartky, ze hry létaly centry do vápna, ale domácí byli v obraně pozorní. Po faulu na Bujoka kopal Turek standardku a vypálil tvrdě. Vojtíšek střelu vyrazil před sebe, ale Miklas dorážkou minul odkrytou bránu. Nebylo nám dnes přáno. Střelu Děda z dálky zase Vojtíšek vytáhl na roh. Domácí měli silné brejky, ale také již góla nepřidali. Já musím ale kluky pochválit především za druhý poločas, kdy makali, ale góla prostě nedáš. Takový je fotbal. Škoda našich nepřesností nebo zbrklostí v prvním poločase. Utkání se hrálo nahoru dolu a musím říci, že to byl boj, ale férový od všech na hřišti. Domácím gratuluji k výhře. Děkuji našim fanouškům za skvělou atmosféru, také předvedli parádní vykon."