/FOTOGALERIE/ Na sousedovický pažit zavítal v dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy prachatický Tatran. Do domácí sestavy se vrátil kanonýr Šourek, dal dva góly a hosté odjížděli pod Libín s prázdnou.

Fotbalová I.A třída: Sousedovice - Prachatice 4:1 (2:0). | Foto: Jan Škrle

Znakon Sousedovice - Tatran Prachatice 4:1 (2:0)

Branky: 3. a 90. J. Šourek, 32. D. Petráň, 49. M. Hromíř - 89. Jak. Rauscher. ŽK: 2:3 (Duba, Doležal - Luňáček, Babka, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Písek - Bartůněk, Juráň.

Sousedovice se po špatném začátku jara pomalu zvedají. Pomohl jim návrat kanonýra Šourka po zranění. V posledních třech zápasech tým ze Strakonicka nasbíral sedm bodů a dostal se do klidného středu tabulky. Prachatickým to na hřištích soupeře bodově nevychází a v Sousedovicích to nebylo jinak.

Čtenářům Deníku utkání fotografiemi přiblížil Jan Škrle.