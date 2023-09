Jako bychom točili další díl Chaupářů, smál se po výhře čkyňský trenér Jan Děd

/FOTOGALERIE/ Po těsné porážce v minulém kole ve Strunkovicích vyráželi čkyňští fotbalisté v dalším kole A skupiny I.A třídy znovu ven, tentokrát do Hrdějovic. Vezou tři body a minimálně do nedělního večera se vráttili do čela tabulky.

Fotbalisté SK Čkyně přivezli body z Hrdějovic a jsou zpět v čele I.A. | Foto: Deník/Vladimír Klíma