/FOTOGALERIE, VIDEO/ Deváté kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo devátou výhru Strunkovic. Konečně naplno zabodovaly i Prachatice. Čkyňští po boji ukopali bod s Kaplicí, jen Vimperku zápas nevyšel a inkasoval čtyři góly při vlastní přesilovce.

Gól Ondřeje Vaněčka přímo z rohu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Znakon Sousedovice - Šumavan Vimperk 6:2 (2:1)

Branky: 14., 62. a 70. J. Šourek, 31. F. Duba, 77. O. Vaněček, 89. J. Hrach - 4. a 46. T. Koloušek. ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (51. Duba). Rozhodčí: Průchová - Kovařík, Švec.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Utkání se mi samozřejmě nehodnotí vůbec lehce. Začátek nám vyšel, když jsme po pěkné akci vedli 1:0, to bylo z prvního poločasu bohužel vše. Naopak jsme nedokázali domácí dvakrát uhlídat a tak se šlo do kabin za stavu 2:1 pro domácí tým. V poločase jsme udělali pár změn, které jsme si mysleli, že budou ku prospěchu. To se nám vyplatilo hned na začátku druhého poločasu, kdy se podruhé trefil Tomáš Koloušek a byli jsme opět ve hře. Ovšem i když jsme i nadále hráli celkem dobře, tak jsme bohužel nevyužili první tutovku. Potom domácí šli po červené kartě do deseti, pak jsme si vytvořili druhou tutovku, opět nic a z protiútoku dali domácí na 3:2. Poté do třetice stoprocentní šance z naší strany a jako přes kopírák z protiútoku domácí zvýšili na 4:2. V tu chvilku bylo z naší strany po fotbale a po jakékoliv chuti s výsledkem něco udělat. Jedním slovem OSTUDA našeho týmu. Vůbec nebylo znát, kdo hraje v deseti a kdo v plném počtu. Opět neproměněné šance a lacině obdržené branky. Někteří naši hráči by si měli uvědomit, že každý v týmu má nějaký úkol a ten pokud nebudeme plnit, tak to prostě klapat nebude."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně - Kaplice 0:0

ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pravda - Trkovský, Brodský.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Fotbal tentokrát plakal. Nepředvedli jsme nic dopředu a již druhý domácí zápas za sebou nevstřelili branku a vytěžili pouze bod. Musíme se trošku zamyslet jak teď každý z nás přistupuje k přípravě a to se promítá do utkání. Bohužel, trpí fotbal a je to nekoukatelné pro diváky. Myslím, že i samotné kluky tento projev nemůže těšit. Snad to zlepšíme pro příště a něco urveme ještě. Ale musíme pro to něco udělat a začít každý sám u sebe. Jiné řešení prostě není. Hlavu nahoru a poctivost."

1/18 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Čkyně - Kaplice. 2/18 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Fotbalová I.A: Čkyně - Kaplice 0:0.

Strunkovice nad Blanicí - Dolní Dvořiště 3:1 (0:0)

Branky: 55. R. Žurek, 63. V. Páník, 93. S. Pravda - 52. Š. Štifter. ŽK: 4:5. Rozhodčí: Ondřej - Novák, Mazour.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Celý první poločas byli hosté více na míči, především dobře kombinovali odzadu a my se těžko dostávali do hry. Druhý poločas začal podobně a hostům se dokonce podařilo dát vedoucí gól krásnou střelou z dálky. Paradoxně tato branka nakopla nás a začali jsme přebírat iniciativu. Brzy jsme po rohu vyrovnali a následně se dostali i do vedení. Soupeř se tlačil za vyrovnáním, ale naštěstí jsme v závěru výhru pojistili třetí brankou z brejku. Vítězství se nerodilo lehce, o to více si ho ceníme."

Kamenný Újezd - Tatran Prachatice 0:3 (0:2)

Branky: 25. I. Horák, 32. O. Šváb, 77. M. Babka. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Prinz - Kříž ml., Kříž st.

Jiří Pravda, kapitán a asistent trenéra Prachatic: "V prvním poločase jsme měli snad sedm či osm gólovek. Domácí se k ničemu nedostali, my měli prakticky neustále míč na noze a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Bohužel jsme je opět neproměňovali. Domácí měli jeden průnik se střelou mimo bránu. My pak šli v polovině půle do vedení, za chvíli přidali druhý gól a hra se zklidnila. První půle byla podle mne na šest gólů. Druhý poločas se trochu srovnal a hrálo se spíše od vápna k vápnu. My zase začali vymýšlet a nehráli to, co na začátku. Deset minut před koncem jsme dali třetí branku a pak se již utkání jen dohrávalo."