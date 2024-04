/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dalším kolem pokračovala A skupina fotbalové I.A třídy a na Prachaticko putovalo šest bodů. Strunkovičtí splnili roli favorita proti Hrdějovicům a Prachatičtí v Blatné. Čkyňští ztratili body v Sousedovicích v závěru zápasu a Vimperk vzdoroval Zlaté Koruně jen hodinu.

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Šumavan Vimperk 5:0 (2:0). | Foto: Lukáš Hoďánek

Sousedovice – Čkyně 2:1 (0:0)

Branky: 84. a 87. O. Vaněček – 61. G. Bujok. ŽK: 2:3 (M. Glazunov, Marcinko – Děd, Král, Klose). Rozhodčí: Ovčáček – Kovařík, Průchová.

Jan Děd, trenér Čkyně: „Utkání jsme v závěru vůbec nezvládli. Celkově bylo od nás plné nepřesností. Navíc nám chyběl pohyb, především v záložní řadě. O vítězi rozhodlo neproměnění našich stoprocentních šancí a totální výpadek v závěrečných deseti minutách, kdy domácí proměnili své dvě šance. Sice jsme vedli opět po bratrské spolupráci, když se trefil Gusta Bujok, ale v závěru dvěma chybami darovali domácím vítězství. Oběma týmům chyběli někteří hráči a lépe se s tím popasovali domácí.“

Blatná – Prachatice B 0:2 (0:1)

Branky: 10. J. Luňáček, 78. Jar. Rauscher. ŽK: 2:3. (Juhaňák, Hlaváč – Luňáček, Rauscher, Horák). Rozhodčí: Pravda – Mrosko, Ovčáček.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "První půle byla z naší strany dobrá. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Měli jsme tam několik pěkných kombinačních akcí. Jen tomu chybělo přesnější zakončení. Dali jsme gól po kolmici Matese Babky do náběhu Pepíkovi Luňáčkovi. Ve druhé půli šla kvalita z obou stran dolů. Blatná tam měla po našich chybách velkou šanci. Gólman Coufal to zachránil na brankové čáře a dorážka šla nad. Pak jsme si zase vytvořili nějaké šance. Do druhé půle šel Jarda Rauscher, hrál velice dobře a nahrával do velké šance Ondrovi Bromovi. Pak dával sám po rozehrané standardce druhý gól. V závěru se to již jen dohrávalo."

Strunkovice nad Blanicí – Hrdějovice 4:0 (3:0)

Branky: 3. A. Kadlec, 16. J. Nosek, 28. a 75. T. Koloušek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Petričák – Černý, Rotschedl.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "I když výsledek vypovídá o našem jednoznačném vítězství, tak hosté nepůsobili vůbec odevzdaným dojmem. V poli se hrálo vcelku vyrovnané utkání, o našem vítězství rozhodlo hlavně řešení gólových situací. Nám se dařilo správně zakončovat, na rozdíl od hostů. Pomohl nám rychlý gól na začátku utkání. Hosté nepůsobili vůbec špatně a není náhoda, že z předchozích jarních zápasů získali plný počet bodů. Poslední dvě kola se nám dařilo střelecky, rád bych, abychom to přenesli i do dalších zápasů."

Zlatá Koruna - Šumavan Vimperk 5:0 (1:0)

Branky: 30. J. Šebelka, 47. M. Kroneisl, 55. M. Král, 68. J. Wagner, 84. L. Konečný. ŽK: 1:2 (Miletić - Vintr, Rod). Rozhodčí: Rotschedl - Jelínek, Handšuh.

Michal Uhlík m., asistent trenéra Vimperka: "Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání proti kvalitnímu celku. K utkání jsme přijeli ve slepené sestavě a byli nuceni použít věkem dva mladší dorostence, kterým patří velké díky, že obětovali svoje utkání se Čtyřmi Dvory. První poločas utkání byl vyrovnaný, soupeř měl sice po většinu času míč na svých kopačkách, ale do nějakých větších gólových příležitostí se nedostával. Jednou se nám nepodařil uhlídat kapitán domácího celku, který ukázal nadstandardní kvality na I. A třídu a vstřelil úvodní gól utkání. Do druhého poločasu jsme šli s úkolem nedostat druhý gól a pokusit se vyrovnat. Bohužel, hned v první minutě druhého poločasu jsme inkasovali z rohového kopu a bylo prakticky po utkání. Ke konci nám začaly docházet síly a soupeř přidal ještě tři góly. Více než konečný výsledek mě mrzí zranění Jardy Uhlíka, který musel v deváté minutě opustit hřiště pro zranění kolene a byl odvezen sanitkou do nemocnice. Doufám, že to nebude nic vážného a brzy bude zpět na hřišti."