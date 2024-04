/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhé jarní kolo fotbalové I.A třídy přineslo na Prachaticko devět bodů, vesměs za výhry na domácích hřištích. Strunkovičtí si opět pojistili vedení, když jim pomohla klopýtnutí největších soupeřů. Na jaře se zatím výsledkově nedaří Vimperským.

I.A třída: Hrdějovice - Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

Slavoj Hrdějovice - Šumavan Vimperk 3:2 (1:1)

Branky: 12. M. Tressl, 59. P. Kukačka, 80. L. Kaisler - 31. P. Benda, 90. J. Čech. Bez ŽK. Rozhodčí: Kollmann - Kříž ml., Kříž st. Diváci: 100.

Michal Uhlík ml., asistent trenéra Vimperka: " věděli jsme, že nás rozhodně nečeká jednoduché utkání. Hned od začátku bylo jasné, že se na připraveném terénu nebude hrát hezký fotbal. Začátek utkání byl z obou stran hodně nervozní. Ve 12. minutě jsme obdrželi první branku, když jsme si nedokázali pohlídat první rohový kop domácích. Ve 31. minutě jsme dokázali odpovědět vyrovnávací brankou, když se dokázal nadvakrát prosadit střelou z vápna Petr Benda. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře. Podařilo se nám dobře kombinovat, vytvářet si slibné střelecké pokusy, ale ani jeden z nich se neujal a v 59. minutě přišel trest. A znovu z rohového kopu. Domácí si vybojovali druhý rohový kop v utkání a byl z toho gól na 2:1. Po obdrženém gólu jsme se snažili, co nejdříve zareagovat a vstřelit rychlou vyrovnávací branku. To se nám povedlo, avšak pomezní rozhodčí byl bohužel proti a odmával ofsajd. Nezbývalo nám nic, než zkusit riskovat. To se nám nepodařilo a soupeř přidal v 80. minutě gól na 3:1. Nám se povedlo už jen v 89. minutě zkorigovat výsledek na konečných 3:2. Kluky bych chtěl pochválit za nasazení po celé utkání. Pokud budou nadále takto bojovat jeden za druhého a makat jako jeden tým, tak se určitě výsledky dostaví."

Blaník Strunkovice nad Blanicí - Znakon Sousedovice 7:1 (3:0)

Branky: 18., 22. a 48. Koloušek, 30. Beneš, 53. a 81. Kadlec, 70. R. Žurek - 66. Blatský. ŽK: 1:0 (Funda). Rozhodčí: Kollárik - L. Novák, V. Klimeš. Diváci: 120.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Po zaváhání v minulém kole jsme chtěli se Sousedovicemi uspět a po sobotních výsledcích našich konkurentů si upevnit první místo v tabulce. Začátek zápasu byl z obou stran bojovný a vcelku vyrovnaný. Po vedoucí brance z nás spadla nervozita, převzali jsme iniciativu a víceméně kontrolovali hru. V utkání jsme z naší strany střídali jak hezké momenty, tak i značné množství nepřesností. Nastříleli jsme sedm branek, takže musíme být spokojeni. Nakonec jsem rád, že se klukům střelecky dařilo, zvláště Tomáši Kolouškovi, který dal hattrick, ale i Adamovi Kadlecovi, který přidal dva góly. Na druhou stranu musím pochválit i soupeře, který i přes krutý výsledek zanechal ve Strunkovicích dobrý dojem."

SK Čkyně - SK Planá 1:0 (1:0)

Branka: 10. G. Bujok. ŽK: 2:5 (Turek, A. Bujok - Svoboda, Carda, Hotový, Plojhar, Pajerský). Rozhodčí: Cigáň - Kříž ml., Kollmann. Diváci: 200.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Samozřejmě byl ještě trochu těžký terén, míč odskakoval, ale to bylo pro oba stejné. O tom, že Planá má kvalitní tým, jsme věděli, respektive za ni hovoří výsledky. Navíc v zimě ještě posílila a zřejmě má vyšší cíle. U nás to jen potvrdila. Má kvalitní zálohu, která pracovala velmi dobře. Řekli jsme si co musíme hrát, na co si dávat pozor. Před začátkem se při rozcvičce zranil Sebastián Tipanic a domácí premiéra se mu tak vzdálila. První poločas každý tým hrál pozorně z obrany a tak se odehrávala bitva převážně ve středu pole. Přesto jsme udeřili jako první a Gustovo pohotové zakončení skončilo v síti. Hosté měli možnost srovnat, kdy prodloužený míč na zadní tyči dorážel hráč Plané, ale Drnek předvedl bravurní zákrok. Druhý poločas byl vyrovnaný, hosté se tlačili před branku domácích, ale jejich centry nebyly adresné. V závěru se nám naskytla situace čtyři na jednoho, ale bohužel jsme ji nedotáhli gólově. Musím pochválit celý tým, ale pokud bych měl přece jen vypíchnout dva hráče, tak Drnek v bráně a Pešl na pravé straně nejen pozorně bránil, ale podporoval neúnavně útok. Poděkování zaslouží i naši věrní bubeníci, kteří opět vytvořili skvělou atmosféru. Ještě jednou díky všem a za týden v Sousedovicích."

Tatran Prachatice - FK Borek 2:0 (1:0)

Branky: 45+1. Kasík, 82. Kováč. ŽK: 1:1 (Jar. Rauscher - Legdan). Rozhodčí: Smola - Němec, Kaštánek. Diváci: 80.

Josef Hopfinger, trenér Tatranu Prachatice: "Je fakt, že se hrálo na pořádně hrbolatém hřišti, takže míč nepředvídatelně odskakoval. Navíc se k tomu přidával i silný vítr, což v každém případě kvalitu hry ovlivnilo. Když vezmu utkání jako celek, tak kluci splnili, co jsme si řekli a soupeře nepustili do žádné šance. My měli již v první půli několik dobrých příležitostí a nakonec tam spadla ta nejméně pravděpodobná střela, co jsme měli. Další jsme nedali, až na tu po standardce necelých deset minut před koncem, kdy to uklidil do brány David Kováč. Za mě zaslužené vítězství a klukům patří dík, že to odpracovali."