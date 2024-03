/FOTOGALERIE, VIDEO/ Na úvod jarní části A skupiny I.A třídy putovaly na Prachaticko pouze čtyři body. Tři brali Čkyňští za výhru v Blatné, jeden Prachatice za remízu ve Vodňanech. Bez bodu zůstali Strunkovičtí v Plané, pro které to byla první porážka v sezoně. Vysokou porážku pak utrpěl Vimperk na svém hřišti s Dolním Dvořištěm. Co na výkony svých týmů říkají trenéři?

I.A třída: Vimperk - Dolní Dvořiště. | Video: Ladislav Beran

Šumavan Vimperk – FK Dolní Dvořiště 1:5 (0:3)

Branky: 77. Vintr – 24. Urazil, 31., 39., 62. a 89. Štifter. ŽK: 2:1 (Čech, Vintr – Kubík). Rozhodčí: Valeš. Mrosko, Jarolím.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: „Do prvního poločasu jsme nevstoupili špatně a měli hru celkem pod kontrolou, bohužel jsme si nevytvořili žádnou větší šanci. Ve 24. minutě soupeř poprvé skóroval a začala patnáctiminutová fáze, kdy jsme trestuhodně obdrželi tři branky po našich chybách, které soupeř svou zkušeností dokázal využít. Do druhého poločasu jsme si řekli, že na ten první zkusíme zapomenout a pokusíme se vyhrát alespoň druhý poločas. Bohužel jsme nezačali ideálně, hráli ustrašeně a nevytvořili si žádnou větší šanci. Naopak soupeř opět v 62. minutě zvýšil skóre na 4:0. Poté z nás konečně spadla nervozita a převzali jsme otěže utkání. Vytvořili jsme si několik šancí, bohužel v síti skončila jen hlavička Lukáše Vintra. V závěru utkání ještě hráči Dolního Dvořiště zvýšili na konečných 1:5 v jejich prospěch. Nutno podotknout, že ve druhém poločase, šli hosté třikrát sami na bránu, ale vždy je skvěle vychytal Matyáš Osvald, naše nová brankářská opora. Bohužel jsme doplatili na naši nedůslednou defenzivní hru, je třeba se z toho poučit do dalších utkání. Musíme se z toho rychle oklepat, v týdnu pořádně potrénovat a připravit se na další utkání, kdy zajíždíme do Hrdějovic, kde budeme hrát takzvaně o šest bodů. Hrdějovice dokázaly vyhrát na hřišti Sousedovic a tak nás tam jistě nečeká jednoduché utkání. Víme, že tato sezona pro nás bude velmi těžká, ale uděláme maximum pro to, abychom uhráli co nejvíce bodů.“

Blatná – Čkyně 0:3 (0:0)

Branky: 53. A. Bujok, 85. G. Bujok, 89. T. Děd. ŽK: 4:4 (Hlaváč, Fiřt, Kůst, Bulka – Mikeš, G. Bujok, Tipanic, Děd). Rozhodčí: L. Novák – Kollárik, Klimeš.

Patrik Krull, vedoucí SK Čkyně: „Jako první jsme na jaře zajížděli do Blatné, kterou jsme chtěli nechat pod sebou a posunout se do klidnějších vod. První poločas jsme ale nehráli vůbec dobře a nebýt skvěle chytajícího Drnka, mohli jsme prohrávat 2:0. Vychytal samostatný nájezd domácího útočníka a o chvilku později dokonce penaltu! Nás to nakoplo, o poločase jsme si řekli, co dál a druhá půle byla výrazně lepší. Po pěti minutách hry trestal domácí nedůraz v obraně náš novic Tonda Bujok. Od této chvíle si dovolím říci, že jsme byli jednoznačně lepší a zápas kontrolovali. V poslední desetiminutovce se trefil i druhý Bujok a Gusta tak vyrovnal bratrský souboj na 1:1. Výstavní ranou 10 metrů za vápnem pak pečetil vítězství 0:3 Tomáš Děd. Zvládli jsme to ale musíme se dobře připravit teď na Planou, protože ve vší úctě k soupeři z Blatné, tohle by na Planou nestačilo. Chtěl bych také vyzdvihnout naše fanoušky, kterých dorazila necelá padesátka. Děkujeme za vytvoření téměř domácí atmosféry.“

SK Planá – Strunkovice nad Blanicí 1:0 (0:0)

Branka: 89. Pajerský. ŽK: 3:1 (Svoboda, Šejvar a Cimerhanzl – Zoubek). Rozhodčí: Kříž st. – Crkva, Picka.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Zápas proti Plané v Kameňáku byl v prvním poločase z obou stran spíše čekáním na první chybu. Domácí více drželi míč, my se snažili pozorně bránit a vyrážet do protiútoků. Jinak to ale bylo bez větší šance. Ve druhé půli se hra otevřela, my se dostali do dvou či tří velkých šancí, ale vždy nás vychytal domácí gólman. Jak již to bývá, platilo nedáš – dostaneš. Po zaváhání v závěru nám domácí dali gól po standardce. Je to škoda, i když se Planá přes zimu hodně zvedla, tak jsme si minimálně bod zasloužili.“

FK Vodňany – Tatran Prachatice 1:1 (0:0)

Branky: 64. A. Hrynevich – 54. A. Kasík. ŽK: 2:3 (Vokatý, Iljushkin – Toušek, Kasík, Babka). Rozhodčí: Tomaň – Hanzlíková, Kříž ml.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: „Měli jsme vyhrát, ale opět jsme nedávali góly. Hodně foukalo a jak byl prosypaný terén pískem, tak se hrálo na těžkém terénu a neběhalo to ani po zemi. Míče létaly sem tam. Domácí v první půli nic neměli, z naší strany tam šel z boku Horák sám na bránu, ale gólman mu to vyrazil nad bránu. Pak tam byl ještě jeden závar, ale bez gólu. Ve druhé půli jsme šli do vedení brankou Adama Kasíka a chvíli nato šel Hodina ze strany sám, ale gólman mu to chytil. Vzápětí domácí vyrovnali po našich třech či čtyřech individuálních chybách. Pak se již jen zápas dohrával bez šancí.“