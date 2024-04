FOTOGALERIE, VIDEO/ Víkendové kolo fotbalové I.A třídy přineslo na Prachaticko šest bodů. Derby pod Libínem vyhráli jedinou brankou Strunkovičtí. Důležité tři body vezou Čkyňští z Kamenného Újezdu. Naopak Vimperk doma obdaroval Blatnou.

Strunkovičtí fotbalisté slaví výhru v Prachaticích. | Video: Jan Škrle

Prachatice – Strunkovice 0:1 (0:1)

Branka: 19. Koloušek. ŽK: 4:4 (Jar. Rauscher, Kasík, Kováč, Srch – R. Žurek, Hovorka, Zoubek, Páník). Rozhodčí: Kollmann – Votava, Kříž ml.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: „Musím kluky i přes porážku pochválit, hrál se výborný fotbal. Přistoupili k tomu úplně jinak než před týdnem a na hřišti pomalu létaly jiskry. Věděli jsme, co od soupeře očekávat, že bude dobře bránit a čekat na brejky. Z toho také měli Strunkovičtí šance. Měli jsme tam také nějaké šance, střely za vápnem likvidoval jejich gólman. Kluci to odmakali a pokud lze nějakou porážku akceptovat, tak je to asi tato. Nechali na hřišti co mohli, zkrátka to výsledkově nevyšlo.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: „Hrálo se velmi náročné a bojovné utkání. Domácí vzhledem k technické kvalitě hráčů byli více na míči, my pozorně bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. V první půli se nám podařilo dát Tomášem Kolouškem ze skrumáže gól. Z brejků jsme tam pak měli ještě dvě vyložené šance, kdy naši útočníci šli sami na gólmana, trefili břevno a podruhé šla střela těsně vedle. Ve druhém poločase se nám nedařilo brejkové situace vyřešit, domácí hrozili zejména ze skrumáží v šestnáctce. Jinak by se dalo říci, že na obou stranách visel gól na vlásku, ale gólmani spolu s obranami pracovali spolehlivě. Kluky musím pochválit, protože v Prachaticích se nevyhrává snadno a v naší situaci mají tyto tři body cenu zlata.“

Vimperk – Blatná 0:1 (0:1)

Branka: 1. Barabáš. ŽK: 0:3 (Vacek, Barabáš, Kůst). ČK: 1:1 (66. Málek – 66. Fiřt). Rozhodčí: Kovařík – Pečenka, Barva.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: „Do utkání jsme bohužel opět nevstoupili moc dobře a hned v první minutě dostali nešťastný gól. Nicméně, byl začátek zápasu, a tak jsme měli dost času s utkáním ještě něco udělat. Soupeře jsme tlačili, ale bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól, i když šancí jsme měli pomalu na dva zápasy. Střelecký zmar, ve kterém se nacházíme, podtrhla neproměněná penalta, kterou rozhodčí nařídil po ruce blatenského hráče v pokutovém území. Klukům dnes nemůžu celkem nic vytknout, bojovali, makali, ale to nestačilo. Můžeme hrát sebelépe, ovšem když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát ani nad posledním týmem tabulky. No nic, ještě nás čeká dost zápasů a my musíme věřit, že se nám podaří nějaké body urvat. Všichni víme o co hrajeme a uděláme pro to maximum.“

Kamenný Újezd – Čkyně 1:2 (0:0)

Branky: 89. Miklas – 76. Turek, 82. A. Bujok.

Jan Děd, trenér Čkyně: „Nesmírně důležitý zápas jsme zvládli. Kameňák potvrdil, že je tým, který nedá kůži lacino. Má v útoku Honzu Greguše, který dělá body. V zápase se zranil a přeji mu brzké uzdravení. Byl to boj, takový urputný fotbal. My do poločasu zahodili penaltu a jednu šanci. Řekli jsme si v kabině, že to dnes zvládneme a stalo se. Povedla se nám jedna standardní situace, když Král našel Turka a ten nás dostal do vedení. Trochu jsme změnili rozestavení a dostali se více do hry. Vytvářeli jsme si šance a bohužel neproměnili nemožné. Naštěstí se nám povedlo zvýšit na 2:0, když Král krásně vyslal Tondu Bujoka a ten přeloboval gólmana a konečně si kromě asistencí připsal premiérový gól. Ten nakonec rozhodl, když domácí v 89. min snížili. Více už se nestalo. Nutno podotknout, že Drnek chytil gólovou střelu z dálky a jednu tutovou šanci domácích. Podali jsme celkově týmový výkon, který tentokrát byl tříbodový. Děkuji všem klukům včetně lavičky za stoprocentní nasazení a zodpovědný výkon.