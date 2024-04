/FOTOGALERIE/ Další koolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo okresní derby Čkyně - Strunkovice. Všechny body odpluly k Blanici. Zlaté tři body vydoloval Vimperk. Prachatický Tatran se musel spokojit pouze s remízou.

Fotbalová I.A: Čkyně - Strunkovice 0:3 (0:2). | Foto: Ladislav Beran

SK Čkyně - Blaník Strunkovice 0:3 (0:2)

Branky: 36. K. Pícha, 45. T. Koloušek, 90. R. Žurek. ŽK: 3:2 (G. Bujok, Král, A. Bujok - Koloušek, Beneš). Rozhodčí: Barva - Jarolím, Kovařík.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Ve Čkyni jsme urvali velice důležité tři body. Začátek utkání byl vyrovnaný, hodně bojovný ve středu hřiště, klasické derby těchto dvou soupeřů. Vedení jsme se ujali po akci Kolouška a dorážce Píchy. Těsně před odchodem do kabin jsme navýšili vedení po samostatné akci Kolouška. Druhý poločas byl z naší strany lepší, dařilo se nám držet soupeře daleko od brány a podnikat rychlé protiútoky. Z jednoho z nich v závěru utkání potvrdil naši výhru Roman Žurek. Musím pochválit celý tým za spolehlivý výkon a nastavenou energií, s jakou chtěli kluci zápas zvládnout. Výhry si velice ceníme, protože Čkyně není vůbec jednoduchý soupeř a jen tak se z jejího hřiště body nevozí."

Šumavan Vimperk - FK Vodňany 2:1 (1:0)

Branky: 14. O. Rod, 83. S. Schwarz - M. Osvald vlastní. ŽK: 1:3 (Žofka - Kukla, Iljushkin, Kubeš). Rozhodčí: Žemlička - Pravda, Trkovský.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Po třech zápasech, kdy jsme vyšli naprázdno, jsme potřebovali naplno bodovat. Konečně jsme byli skoro v plné sestavě, chyběli ještě kapitán Petr Vondrášek, Jarda Uhlík a Pavel Kubačka. Do utkání jsme vstoupili dobře a po akci Žofky skóroval Rod. Následně přišel skvělý zákrok Osvalda, který vychytal volného hráče soupeře. Pak jsme si vytvořili tři stoprocentní šance, ale nedali je. O přestávce jsme si řekli, že nesmíme polevit. Nedokázali jsme však zachytit tempo a soupeř hrozil dlouhými nakopávanými balony. To nám dělalo problémy a znovu nás skvělým zákrokem zachránil Matyáš Osvald. Skóre se měnilo deset minut před koncem, kdy jsme si dali nešťastně vlastence. Naštěstí hned o dvě minuty později se krásně trefil střelou za vápnem Silva Schwarz, který byl na hřišti necelých deset minut. Vytvořili jsme si pak ještě dvě šance, ale skóre se již neměnilo. Důležitá výhra, na kterou je třeba navázat na Borku. Klukům bych chtěl poděkovat, nikdo nic nevypustil a všichni makali na sto procent. Zvláště bych vyzdvihl důležité zákroky Matyáše Osvalda a rozhodující branku Silvestra Schwarze."

Tatran Prachatice - SK Planá 1:1 (1:1)

Branky: 13. A. Kasík - 5. P. Svoboda. ŽK: 0:3 (Svoboda, Kořínek, Kodras). Rozhodčí: Jarolím - Barva, Kovařík.

Jiří Pravda, asistent trenéra: "Dostali jsme rychlý gól. Jestli chtěl soupeř takto trefit zpětnou přihrávku na vápno, tak to byl krásný gól z první. My konečně začali hrát, měli tam plno pěkných kombinačních akcí. Soupeř zalezl před svou bránu a my z tlaku srovnali. Následně se půl hodiny hrálo prakticky bez šancí od vápna k vápnu. Druhou půli to bylo podobné, hrálo se od šestnáctky k šestnáctce bez vyložených šancí. Měli jsme dát góly v první půli, takto jsou to zbytečně ztracené body."