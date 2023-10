/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pět bodů putovalo v desátém kole A skupiny fotbalové I.A třídy na Prachaticko. Tři přvezl Tatran z Hrdějovic, po bodu si rozdaly Vimperk se Strunkovicemi. S prázdnou z Dolního Dvořiště nakonec přijeli Čkyňští.

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Hrdějovice- Tatran Prachatice 1:6 (1:3)

Branky: 18. M. Studnička - 4. O. Šváb, 10. J. Makoš, 41. I. Horák, 51. Jakub Rauscher, 60. M. Babka, 70. Jar. Rauscher. ŽK: 0:3 (Osvald, Luňáček, Brom. Rozhodčí: Rotschedl - R. Mráz, Hanzlíková.

Jiří Pravda, asistent trenéra Prachatic: "Konečně jsme začali proměňovat šance. Těch bylo sice ještě více, ale oproti minulým zápasů jsme se už začali konečně trefovat. Vše po hezkých akcích. Trochu jsme si to za stavu 2:0 zkomplikovali inkasovaným gólem. Ale zbytek zápasu jsme měli míč na kopačkách, kombinovali a přidali další branky. O góly se kluci podělili. Nakonec si zahrála i celá střídačka. Zápas v poklidu. Uvidíme, co nyní s Kaplicí. Chtělo by to již dotáhnout podzim do klidného konce."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Dolní Dvořiště - Čkyně 2:1 (1:0)

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Čkyně 2:1 (1:0).Zdroj: Adéla BršťákováBranky: 11. Mac Tesař, 90. (PK) R. Tichý) - 66. (11) G. Bujok. ŽK: 1:3 (Urazil - Drnek, Chvál, Pešl. Rozhodčí: Bartůnek - Ernst, Klimeš.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Domácí udělali o pár chyb méně a zaslouženě vyhráli. Rozhodl první gól a neobsazený hráč po rohu, který to krásně trefil. Poté pro nás šťastná a nešťastná penalta. První vyrovnala stav a druhá bohužel rozhodla o vítězství domácích. K naší hře pouze to, že se strašně nadřeme na jakýkoli gól a naopak strašně hloupě, nekoncentrovaností, jiný dostaneme. Bohužel, tyhle výpadky, o kterých jsem už letos jednou mluvil, nás pak stojí body. Děkujeme našim fans opět za podporu, jsou neskuteční, klobouček. Dáme se do kupy i zdravotně a za týden to zkusíme prolomit doma."

Šumavan Vimperk - Blaník Strunkovice nad Blanicí 1:1 (0:0)

Branky: 94. T. Koloušek - 66. P. Hovorka. ŽK: 2:1 (Pankratz, Benda - Honomich. Rozhodčí: Tauber - Petričák, Mrosko.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "Po velmi nevydařeném utkání v Sousedovicích jsme věděli, že máme co napravovat. A to jak kvůli našim fanouškům, tak kvůli naší psychice, která v Sousedovicích dostala hodně na frak. V prvním poločase jsme si vytvořili dvě tutovky, hosté hrozili převážně ze standardních situací, na které jsme se připravili díky rozboru Michala Uhlíka mladšího, který má tyto věci pod palcem. Musím pochválit celý náš tým, kluci hráli s velkým nasazením a i když bylo vidět pár drobných chyb, tak po takovém výkonu jsou všechny zapomenuty. Výborně zahrála komplet obrana a i kluci ze zálohy si plnili perfektně defenzivní činnosti. Když už si vytvořili hosté nějaké šance, tak je svými zákroky zneškodnil náš gólman Formánek. I tak jsme bohužel čisté konto neudrželi, když skóre utkání otevřel nestárnoucí strunkovický matador Petr Hovorka. Po velmi dobrém výkonu ve druhém poločase to pro nás byla celkem studená sprcha a Strunkovičtí nás poté zamkli u naší branky a jen díky výbornému výkonu Formánka v brance skóre nezvýšili. Naštěstí jsme se z toho tlaku oklepali a převzali opět otěže utkání. Na našich hráčích bylo vidět, jak moc nechtějí toto utkání prohrát a tak přišla situace jako z filmu, když v posledních vteřinách utkání vzal na sebe zodpovědnost Tomáš Koloušek, který ještě v minulé sezoně oblékal dres právě týmu od Blanice, a střelou zpoza šestnáctky upravil skóre na konečných 1:1. Řekl bych, že vzhledem k vývoji celého utkání je remíza spravedlivá a že početná divácká návštěva viděla pěkný fotbal s nasazením hráčů obou týmů. Před výkonem našich hráčů smekám pomyslný klobouk a chtěl bych vyzdvihnout výkon našeho brankáře Jakuba Formánka, který nás podržel svými skvělými zákroky. Příští týden hrajeme ve Čkyni, která má letos skvělou sezonu a nečeká nás tam vůbec lehké utkání. Věřím, že kluky utkání se Strunkovicemi nakopne a jedině pokud předvedeme stejné nasazení, tak můžeme ve Čkyni uspět."

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Utkání se nám moc nepovedlo herně ani výsledkově. Soupeř byl na nás dobře připraven. První poločas byl z naší strany o velkém množství nepřesností, vůbec se nám nedařila kombinace. Domácí byli důrazní, dobře nás napadali a z brejků mohli dát klidně dva góly. Druhý poločas jsme se zlepšili a ujali se vedení Petrem Hovorkou. Mohli jsme ještě rozhodnot, měli jsme na to možnosti, ale bohužel jsme je nedali a soupeř v poslední minutě vyrovnal. Je to škoda, ale opticky je remíza asi spravelivá. Na obou stranách se předvedli gólmani, oba chytili minimálně dvě tutovky. My se z utkání musíme poučit a zvládnout konec odzimu, aby u nás přes zimu panovala spokojenost."