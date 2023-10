/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová A skupina I.A třídy je ve čtvrtině sezony. Zatím proplouvají suverénně soutěží hráči Strunkovic. Spokojeni mohou být ve Vimperku i Čkyni, naopak se nevede Tatranu Prachatice. Podívejme se na souhrn sedmého kola.

Fotbalová I.A: Čkyně - Kamenný Újezd. | Video: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - Kamenný Újezd 0:2 (0:1)

Branky: 41. V. Kotalík, 57. J. Greguš. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Písek.

Jan Děd, trenér Čkyně: "Jsem zklamaný. Především z předvedené hry. Fotbal v chůzi nemá šanci na jakékoliv úrovni. Bohužel, to jsme předvedli a Kameňák zcela zaslouženě bere body. My sice mohli vyhrávat 3:0, ale šance Fiedlera, Bujoka a střely Mikeše golem neskončily. A jelikož jsme tentokrat nestíhali neúnavným útočníkům hostů jak rychlostně, tak soubojově, tak přišel trest, když dorazili natřijrát míč do sítě. Ve druhé půli jsme navázali na první a herně fotbal trpěl. Nedokázali jsme vůbec kombinovat a jen nakopávali míče do šestnáctky, navíc nepřesně nebo bez absolutního důrazu. Jen jsme kolem hostů cupitali. Všude jsme propadávali soubojově a někdy se ani soubojů raději nezúčastnili a pak jen faulovali. Druhý gól jsme si dali sami, když Ondra Červený chtěl nahrát asi stoperovi, který tam ale nebyl, a hosté trestali na 0:2. Pak už to byla od nás fotbalová křeč a s chutí bojující hosté nám nic nedovolili."

TJ Blatná - Šumavan Vimperk 0:3 (0:1)

Branky: 7. O. Rod, 67. R. Vojta, 80. (PK) T. Koloušek. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Novák.

Lukáš Sýs, trenér Vimperka: "V první řadě jsme se zaměřili na defenzivu, protože jsme zatím ve všech utkáních na hřištích soupeře inkasovali hodně branek. Hned na začátku utkání se blýskl dvěma důležitými zákroky gólman Lukáš Svěchota. Následně jsme otevřeli skóre utkání, když Vašek Pankratz krásnou přihrávkou našel hlavu jednoho z nejmenších hráčů na hřišti Ondry Roda a ten překonal domácího gólmana. Během prvního poločasu jsme si vytvořili ještě několik slibných příležitostí, ale ty skončily buď v rukavicích domácího gólmana, nebo mimo brankovou konstrukci. Ve druhém poločase jsme měli rovněž převahu, ale bohužel jsme přítomným divákům ukázali plejádu neproměněných šancí. Domácí hrozili pouze ojediněle, ale několik nebezpečných situací si pro nás připravili, ovšem vždy výborně zasáhl náš gólman Svěchota. Jelikož měli domácí výraznou výškovou převahu, tak hrozili především ze standartek a z rohových kopů, naštěstí se nám vše podařilo ubránit. Po mnoha našich šancích, které neskončily vstřelením branky, jsme skórovali až po dorážce, kterou zkušeně zakončil Roman Vojta. Třetí branku jsme přidali v závěru utkání, když byl po průniku v šestnátce faulovaný Tomáš Koloušek, který si sám vzal na starost nařízený pokutový kop a ten s přehledem proměnil. Na těžkém terénu jsme podali výborný týmový výkon, za který bych chtěl pochválit všechny kluky. Vyzdvihl bych výkon Lukáše Svěchoty, který předvedl v utkání několik důležitých a těžkých zákroků, díky kterým jsme neinkasovali a vyhráli jsme tak s čistým kontem."

Blaník Strunkovice nad Blanicí - Tatran Prachatice 2:0 (0:0)

Branky: 49. a 69. V. Páník. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Vejčík.

Václav Beneš, trenér Strunkovic: "Věděli jsme, že nás nečeká vůbec nic lehkého a to se hned od začátku zápasu naplňovalo. Prachatice držely více míč na noze a naše ojedinělé pokusy směrem dopředu končily na důrazné obraně soupeře. Dalo by se říci, že v prvním poločase byli Prachatičtí v poli opticky lepší, ale bez vyložené šance na obou stranách. Druhý poločas byl úplně o něčem jiném, a to především proto, že se nám podařilo ze standardní situace vstřelit vedoucí gól a hosté museli více otevřít hru. Dařilo se nám zachytávat jejich rozehrávku a podnikat útoky do otevřené obrany. Bohužel se žádný takový protiútok nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce, ale naštěstí nás opět zachránila standardka a v ní znovu Venca Páník a jeho druhý rozhodujcí gól. Jinak hosté působili velmi fotbalově, ale naše bojovnost a vůle jít za vítězstvím byla silnější."

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "První půle byla hodně vyrovnaná a odehrávala se mezi vápny. Jedinou šanci ze hry za ceý zápas jsme měli my Babkou, ale neproměnili ji. Připravovali jsme se na rychlého Romana Zurka a na strunkovické standardky. Věděli jsme, že jsme vzadu silní, abychom to ubránili, ale paradoxně po standardkách jsme dostali oba góly. Dokázali jsme ubránit nejnebezpečnější hlavičkáře, ale dva totožné góly nám dal Páník, který se po standardkách do zakončení až tolik nedostává. Dvakrát tam vyplaval a dal dva góly jako přes kopírák. Po brankách jsme se úplně rozsypali. Soupeř se zatáhl a my se našim stylem hry nebyli schopni do jeho obrany dostat. Strunkovice to hrají dobře, skvěle brání, mají vyztužený střed a dopředu postavené na únicích Žurka nebo na standardkách. Všechno to tlačí do vápna a je otázka času, kdy to tam padne."