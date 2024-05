/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pod Líbín přijel v dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy zachraňující se Kamenný Újezd. Prachatičtí roli favorita splnili, ale branky dali až v závěru zápasu. Plno dalších šancí spálili.

I.A třída: Tatran Prachatice - Kamenný Újezd. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Kamenný Újezd 2:0 (2:0)

Branky: 72. A. Srch, 85. A. Kasík. ŽK: 0:4 (Petkov 2, Samborský, Rezek). ČK: 0:1 (63. Petkov). Rozhodčí: Písek - Smola, Kaštánek.

Prachatičtí roli favorita splnili. Od začátku utkání byli fotbalovější, vytvářeli si větší či menší šance, ale skóre se nepohnulo. Již v první půli mohli dát tři branky. Soupeř hrozil pouze ze standardek, které však vysocí domácí hráči v čele s gólmanem Coufalem sbírali. I ve druhé půli měl Tatran navrch, ale znovu spálil plno šancí. Pětadvacet minut před koncem šli hosté do deseti, obraz hry se sice nijak zásadně nezměnil, ale Tatran dal dva góly. Vedoucí branku dal po pěti minutách pobytu na hřišti Srch. Paradoxně po chybě jinak skvěle chytajícího gólmana Bílého, kterému míč propadl do brány. Výhru pak pečetil střelou kolem gólmana Kasík. Tatran tedy bere tři body, ale výhra mohla být podstatně vyšší.

"Byli jsme od začátku lepším týmem, ale dlouho to bylo výsledkově otevřené. Všechny zápasy s týmy ze spodku tabulky jsou podobné. Když proměníme úvodní šance, tak si uděláme zápas jednoduchý. To se bohužel nestalo. Ve Čkyni nám to v minulém zápae vyšlo, doma s Kameňákem ne. Naštěstí jsme to tam dotlačili dvacet minut před koncem dost šťastnou střelou. U nás je to o produktivitě. Když je, tak si to usnadníme, když není, tak se trápíme. Bylo to pro nás nakonec těžký zápas. Ale soupeř neměl nic. Hrozit mohl pouze ze vzduchu ze standardek. Když musel střídat stoper David Kováč, tak tam šel trenér Pavel Bajčík, abychom si zachovali výškovou převahu. Kluci to všechno odskákali a dobře jim pomáhal i gólman Lukáš Coufal," zhodnotil utkání asistent trenéra Tatranu Josef Hopfinger.