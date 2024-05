/FOTOGALERIE, VIDEO/ Podruhé za sebou hostili prachatičtí fotbalisté pod Libínem tým ze spodku tabulky. Hrdějovice porazili až brankami v poslední půlhodině utkání.

I.A třída: Prachatice - Hrdějovice | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Slavoj Hrdějovice 2:0 (0:0)

Branky: 58. Jakub Rauscher, 75. A. Kasík. ŽK: 4:1 (Luňáček, Jakub Rauscher, Babka, Kasík Peiger). Rozhodčí: Kollárik - Ondřej, Ťupa.

Prachatičtí fotbalisté splnili proti poslednímu celku tabulky tříbodovou povinnost. Od začátku utkání měli více ze hry, vytvářeli si šance, ale branky dlouho nepřicházely. Nakonec vyhráli 2:0 po brankách v poslední půlhodině.

"Kdybych zkopíroval hodnocení utkání z minulého týdne, sedlo by to k dnešnímu zápasu perfektně. Opět jsme měli spoustu šancí v první půli, trefili dvakrát brankovou konstrukci, ale bohužel gólově jsme se prosadit nedokázali. Ve druhé půli mohl přijít trest, ale prakticky jedinou větší příležitost domácích zlikvidoval brankář Coufal. Třicet minut před koncem jsme se prosadili ze standardky, následně využili protiútok a zbytek utkání už se dohrával. Opět jsme si to udělali horší produktivitou těžší, nicméně cením si toho, že nakonec ta utkání dokážeme dotáhnout do vítězného konce," komentoval utkání asistent trenér Tatranu Prachatice Josef Hopfinger a doplnil: "Následující čtyři utkání nás čeká těžký los a tam se teprve ukáže, jestli jsme se od podzimu někam posunuli."