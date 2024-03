/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tahákem prvního jarního kola A skupiny I.A třídy byl souboj třetí Plané u Českých Budějovic se suverénním lídrem tabulky ze Strunkovic nad Blanicí. Jediný gól rozhodl duel ve prospěch domácích.

Planá slaví výhru nad Strunkovicemi. | Video: Jan Škrle

SK Planá - Strunkovice nad Blanicí 1:0 (0:0)

Branka: 89. Pajerský. ŽK: 3:1 (Svoboda, Šejvar a Cimerhanzl - Zoubek). Rozhodčí: Kříž st. - Crka, Picka. Diváci: 150.

Hřiště v Plané prochází rekonstrukcí, a tak hraje třetí tým dabulky domácí zápasy na jaře v Kamenném Újezdu. A hned na úvod jara hostil posílený domácí celek lídra tabulky. Bojovné utkání nakonec rozhodla jediná branka v závěru utkání. Ukázalo se, že měl domácí trenér Pintér šťastnou ruku při střídání, když necelých dvacet minut před koncem utkání poslal do hry Pajerského. Ten se mu v 89. minutě odvděčil vítězným gólem.

"Zápas proti Plané v Kameňáku by v prvním poločase z obou stran spíše čekáním na první chybu. Domácí více drželi míč, my se snažili pozorně bránit a vyrážet do protiútoků. Jinak to ale bylo bez větší šance. Ve druhé půli se hra otevřela, my se dostali do dvou či tří velkých šancí, ale vždy nás vychytal domácí gólman. Jak již to bývá, platilo nedáš - dostaneš. Po zaváhání v závěru nám domácí dali gól po standardce. Je to škoda, i když se Planá přes zimu hodně zvedla, tak jsme si minimáně bod zasloužili," hodnotil utkání strunkovický trenér Václav Beneš.

Kromě Plané v úvodním jarním kole zvítězila i druhá Zlatá Koruna, a tak oba celky snížily ztrátu na vedoucí Strunkovice.