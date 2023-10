/FOTOGALERIE, VIDEO/ Očekávané pošumavské derby mezi Čkyní a Vimperkem přineslo skvělou atmosféru, kterou vytvořilo na tři stovky fanoušků obou táborů. Nakonec se ze tří bodů zaslouženě radovali hosté z Vimperka. Stačil jim na ně jediný gól.

Fotbalová I.A: Čkyně - Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

SK Čkyně - Šumavan Vimperk 0:1 (0:0)

Branka: 77. O. Rod. ŽK: 3:1 (Pinke, M. Miklas a V. Turek - Koloušek). Rozhodčí: Novotný - Mrosko, Handšuh. Diváci: 288.

"Dostal jsem od kluků k narozeninám pěkný dárek. Bohužel," posteskl si domácí trenér Jan Děd a pokračoval k utkání: "Vyhrál zaslouženě lepší tým. Náš výkon rozhodně nebyl adekvátní k derby a navíc v domácím prostředí. Chybělo mi tady srdíčko. Jediný, koho vyzdvihnu, je gólman Drnek, který přes virózu předvedl opět nadprůměr, bohužel byl jediný. Vimperk působil mnohem fotbalověji. Mnohem více chtěl. U některých z nás to vypadá, že to nejde fyzicky. Když k tomu hráči přidají i spoustu zkažených přihrávek a naopak spoustu prohraných nebo i vypuštěných soubojů, jakoby ani nechtěli někteří hrát, tak prostě není nárok na body. Takovýmto způsobem nemůžeme bohužel uspět asi s žádným soupeřem. Musíme si každý sáhnout teď do svědomí sám. Jsem zklamaný, vře to ve mě. Omlouvám se divákům za náš výkon, protože ten jejich měl kvalitu."

"Ve Čkyni jsme chtěli navázat na výkon z minulého týdne, kdy jsme doma remizovali se Strunkovicemi. Řekl bych, že se nám to povedlo na výbornou a našemu zodpovědnému výkonu chybělo už jen pár gólů navíc v soupeřově síti. První poločas byl celkem vyrovnaný s ojedinělými šancemi na obou stranách. Ve druhém poločase jsme měli jasně více ze hry a myslím, že na našeho gólmana nešla ve druhém poločase ani jedna střela. Skóre v náš prospěch nebylo vyšší jen z důvodu naší nepřesné mušky a gólmanovi Drnkovi, který v brance Čkyně měl dnes uzamčeno. Naštěstí pro nás domácího gólmana překonal Ondra Rod, který vstřeleným gólem korunoval svůj výborný výkon. Náš nejlepší střelec Tomáš Koloušek tentokrát vyšel střelecky naprázdno, ovšem gólovou asistencí ukázal, jak je pro tým důležitý. Téměř bezchybný výkon dnes předvedla naše celá obrana. Především kluci ze středu pole, obránci Vojta s Klimentem a záložníci Rod s Uhlíkem odehráli utkání na jedničku s hvězdičkou. Z důvodu drobného zranění nemohl do branky nastoupit Kuba Formánek a tak jej nahradil Lukáš Svěchota, který ve svém prvním derby vychytal další nulu v této sezoně. V týmu se po roce objevil náš cestovatel a dobrodruh Ondra Vlk, který se na pár týdnů vrátil do Čech a dnes byl především psychickou podporou pro naše hráče a dokonce nastoupil na 15 minut do útoku. Nastoupil a téměř ihned jsme vstřelili vítězný gól po ose Koloušek - Rod, takže byl dnes Vlčák takové naše štístko," komentoval utkání vimperský trenér Lukáš Sýs a dodal: "Příští týden přivítáme doma Kamenný Újezd a se vší úctou k soupeři bych rád potvrdil postavení v tabulce a věřím, že uděláme maximum pro naše vítězství."